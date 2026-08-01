Siddhart Nagar News: गोरखपुर वाया घघवा, करमैनी रोडवेज बस चलाने की मांग
Siddhart Nagar News: कछार क्षेत्र के निवासियों ने परिवहन मंत्री से सुबह और शाम को सिद्धार्थनगर से गोरखपुर हेतु रोडवेज बस चलाने की मांग की है। उनका कहना है कि क्षेत्र में डायरेक्ट साधन की कमी के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
Siddhart Nagar News: उस्का बाजार। कछार क्षेत्र में आवागमन में होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए सुबह और शाम को सिद्धार्थनगर से गोरखपुर वाया धानी, घघवा, करमैनी, कैंपियरगंज होते हुए रोडवेज बस चलाने की क्षेत्रवासियों ने परिवहन मंत्री से मांग की है। क्षेत्र के चंद्रप्रकाश मिश्र, हर्षित, प्रिंस, ओम प्रकाश मिश्र, मनु, राज, रिशू, मनीष,अनिल चौबे, अभिषेक, शिवपाल सिंह, प्रभंजन, सच्चिदानंद ने बताया कि कछार क्षेत्र से सिद्धार्थ नगर तक कोई डायरेक्ट साधन नहीं होने से आम जन को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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