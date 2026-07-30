Siddhart Nagar News: पोर्टल पर चौंकाने वाली चूक, जन्म 1984 तो सेवानिवृत्ति 1947!

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, हिन्दुस्तान टीम। मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, हिन्दुस्तान टीम। मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान पोर्टल पर भरी जा रही सूचनाओं में हैरान करने वाली खामियां सामने आ रही हैं। सबसे अधिक त्रुटियां बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों व अनुदेशकों के आवेदन पत्रों में देखने को मिल रही हैं। जन्मतिथि और सेवानिवृत्ति तिथि जैसे महत्वपूर्ण कॉलम में ऐसी प्रविष्टियां दर्ज की गई हैं, जिन्हें देखकर विभागीय अधिकारी भी आश्चर्यचकित हैं।

त्रुटियों की जांच जांच के दौरान कई ऐसे आवेदन मिले, जिनमें जन्मतिथि एक अक्टूबर 1984 दर्ज है जबकि सेवानिवृत्ति की तिथि 31 मार्च 1947 अंकित कर दी गई है। इसी प्रकार एक अन्य आवेदन में जन्मतिथि 20 अप्रैल 1987 और सेवानिवृत्ति तिथि एक अक्टूबर 1947 दर्ज है। वहीं एक अन्य अभ्यर्थी की जन्मतिथि 10 जनवरी 1978 और सेवानिवृत्ति तिथि 31 मई 1927 भरी गई है। ऐसे उदाहरण केवल कुछ बानगी भर हैं। बड़ी संख्या में आवेदन इसी प्रकार की त्रुटियों से प्रभावित बताए जा रहे हैं। इन गलत प्रविष्टियों के कारण मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए पात्र कर्मचारियों के आवेदन स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। बीएसए कार्यालय में आवेदन पत्रों की जांच कर रहे कर्मचारी लगातार ऐसे प्रकरणों को रिजेक्ट कर रहे हैं, जिससे आवेदकों को दोबारा सही जानकारी के साथ आवेदन करना पड़ रहा है।

सही जानकारी का महत्व मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय कई कर्मचारियों की ओर से जन्मतिथि एवं सेवानिवृत्ति तिथि सहित अन्य विवरण गलत भर दिए गए हैं। ऐसे आवेदन नियमानुसार रिजेक्ट किए जा रहे हैं। सभी शिक्षक, शिक्षामित्र एवं अनुदेशक आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले सभी प्रविष्टियों का मूल अभिलेखों से मिलान अवश्य करें, ताकि उनका आवेदन बिना किसी बाधा के स्वीकृत हो सके।

- शैलेश कुमार, बीएसए