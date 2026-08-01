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Siddhart Nagar News: थाना खेसरहा साइबर सेल ने ₹1,13,850 रुपया वापस कराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर के बृजलाल श्रीवास्तव के क्रेडिट कार्ड से 1,44,144.00 रुपया का फ्रॉड हुआ। थाना खेसरहा के साइबर सेल ने पीड़ित को 1,13,850 रुपया वापस दिलाया। यह जानकारी थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्र ने दी।

Siddhart Nagar News: थाना खेसरहा साइबर सेल ने ₹1,13,850 रुपया वापस कराया

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर। बृजलाल श्रीवास्तव निवासी सवाडाड़ थाना खेसरहा के क्रेडिट कार्ड से 1,44,144.00 रुपया का फ्रॉड हो गया था। थाना खेसरहा साइबर सेल₹ ने पीड़ित के खाता में 1,13,850 रुपया वापस करा दिया है। यह जानकारी थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्र ने दी।

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