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Siddhart Nagar News: मारपीट के तीन आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर में एसीजे(जुडि)-1 ने तीन आरोपियों को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 17-17 सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। ये सभी आरोपि धारा 323, 504, 506 के तहत केस में शामिल थे। इस मामले में अभियोजक अजय कुमार गौतम ने पैरवी की।

Siddhart Nagar News: मारपीट के तीन आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर। एसीजे(जुडि)-1 आदेश कुमार श्रीवास्तव ने मारपीट के तीन आरोपियों को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है। आरोपियों पर ₹1,700-1,700 रुपये का जुर्माना लगाया है। दयाराम पुत्र स्व मालक, जालन्धर पुत्र दयाराम व सरिता पत्नी जालन्धर निवासी बरदहा टोला अम्मरपुर थाना उस्का बाजार के खिलाफ धारा 323, 504, 506 के तहत केस दर्ज था। इसी मामले में आरोपियों को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। आरोपियों पर 17-17 सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजक अजय कुमार गौतम ने की।

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