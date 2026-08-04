Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siddhart Nagar News: बाइक में घुसा चीती सांप, डेढ़ घंटे बाद रेस्क्यू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
Follow us on Google News
share

Siddhart Nagar News: बिस्कोहर। कस्बे के चौक रोड पर रविवार रात करीब 10 बजे चीतर सांप निकलने से

Siddhart Nagar News: बाइक में घुसा चीती सांप, डेढ़ घंटे बाद रेस्क्यू

Siddhart Nagar News: बिस्कोहर। कस्बे के चौक रोड पर रविवार रात करीब 10 बजे चीतर सांप निकलने से अफरा-तफरी मच गई। भीषण गर्मी के चलते घरों के बाहर बैठे लोगों ने सांप को देखा तो उसे डंडे से भगाने का प्रयास किया। खुद को घिरा देख सांप सड़क किनारे खड़ी एक बाइक में जा घुसा। सूचना मिलते ही मौके पर 50 से अधिक स्थानीय युवक जुट गए। रात अधिक होने के कारण सपेरे को बुलाना संभव नहीं हो सका। इसके बाद युवकों ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित बाहर निकाला। सांप को बोरे में बंद कर आबादी से दूर एक बगीचे में छोड़ दिया गया।

घटना के दौरान लोगों की भीड़ जुटी रही, हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siddhart Nagar Latest News Siddhart Nagar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।