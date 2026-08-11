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Siddhart Nagar News: मंगल चौरसिया बने अध्यक्ष, दी बधाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर में व्यापारियों की एक बैठक हुई जिसमें अजय कसौधन की अध्यक्षता में मंगल चौरसिया को सर्वसम्मत से बांसी तहसील अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर भीमचंद्र, अजय श्रीवास्तव, गौरीशंकर अग्रहरि और अन्य व्यापारियों ने उन्हें बधाई दी।

Siddhart Nagar News: मंगल चौरसिया बने अध्यक्ष, दी बधाई

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष अजय कसौधन की अध्यक्षता में व्यापारियों ने बांसी में बैठक कर मंगल चौरसिया को सर्वसम्मत से बांसी तहसील अध्यक्ष मनोनीत किया। इनके मनोनयन पर भीमचंद्र, अजय श्रीवास्तव, गौरीशंकर अग्रहरि, सरदार स्वर्ण सिंह, दुर्गेश अग्रहरि, संतोष अग्रहरि, बृजेश श्रीवास्तव, मुन्ना वर्मा, मनीष वर्मा, मनोज अग्रहरि, संजय रावत आदि ने बधाई दी है।

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