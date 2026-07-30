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Siddhart Nagar News: मंदिर में दर्शन-पूजन, संतों का सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भाजपा ने बर्डपुर मंडल क्षेत्र में संत रविदास मंदिर और माता मंदिर में दर्शन-पूजन एवं संत सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की गई। कार्यक्रम में पुजारी और संत-महात्माओं को अंगवस्त्र भेंट किए गए।

Siddhart Nagar News: मंदिर में दर्शन-पूजन, संतों का सम्मान

Siddhart Nagar News: बर्डपुर। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी संगठन के नेतृत्व के आह्वान पर बर्डपुर मंडल क्षेत्र के संत रविदास मंदिर सहिजनवां और पिपरसन स्थित प्राचीन समय माता मंदिर में दर्शन-पूजन एवं संत सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दर्शन कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति एवं जनकल्याण की कामना की। इस अवसर पर समय माता मंदिर के पुजारी राम कुमार और सेवानिवृत शिक्षक सावल प्रसाद सहित अन्य संत-महात्माओं को अंगवस्त्र भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। अमित उपाध्याय, नितेश पांडेय, श्याम प्रकाश जायसवाल, राजेंद्र विश्वकर्मा, आशीष मिश्र, अखिलेश कुमार आदि मौजूद रहे।

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