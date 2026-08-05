Siddhart Nagar News: विकास का एजेंडा ले करके गांव-गांव पहुंचे भाजपाई
Siddhart Nagar News: 04 एसआईडीडी 10: इटवा विस क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में बैठक कर भाजपा नेता जयवर्धन तिवारी ने सरकार की योजनाएं गिनाई
Siddhart Nagar News: इटवा, हिन्दुस्तान संवाद। इटवा विधानसभा क्षेत्र के हरैया, कोल्हुई, मनकर और मनकरी समेत विभिन्न गांवों में मंगलवार को भाजपा नेता जयवर्धन तिवारी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान ग्रामीणों के साथ आयोजित बैठकों में उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार जनसेवा, विकास और सुशासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। सरकार की प्राथमिकता बिना भेदभाव के पात्र लोगों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीब, किसान, महिला, युवा और जरूरतमंद वर्ग को सीधे लाभ मिल रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद के दौरान सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए विकास कार्यों पर चर्चा की।
साथ ही कहा कि संगठन लगातार गांव-गांव पहुंचकर लोगों से संवाद स्थापित कर रहा है, ताकि उनकी समस्याओं और सुझावों से भी अवगत हुआ जा सके। इस दौरान इंद्रजीत त्रिपाठी, बद्री गुप्ता, राकेश मौर्य, पप्पू कनौजिया, बलिराम मौर्य, वासुदेव यादव, कुंवर सिंह, सुनील पाण्डेय आदि मौजूद रहे।
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