Siddhart Nagar News: शहर के बेशकीमती जमीनों पर हो रहा कब्जा, जिम्मेदार बने अनजान

Siddhart Nagar News: 04 एसआईडीडी 20: शहर के नौगढ़-उस्का मार्ग पर बेलहिया मंदिर के पास का पोखरा अतिक्रमण का शिकार हो गया है।

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। शहर के दो बड़े पोखरों के बेशकीमती जमीनों पर लगातार कब्जा व कब्जा की कोशिश हो रही है। सब कुछ जानते हुए भी जिम्मेदार अनजान बने हुए हैं। लेकिन अब भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य ने कमान संभाल ली है। उन्होंने डीएम को पत्र भेज कर इन दोनों पोखरों की पैमाइश कराकर अवैध कब्जा हटाने की मांग की है。

अवैध कब्जे की जानकारी जिलाध्यक्ष ने डीएम को दिए पत्र में लिखा है कि शहर के सिविल लाइंस में शास्त्री नगर वार्ड में पीएनबी के सामने के पोखरे पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है और कुछ भीटा पर कब्जे का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह शहर के ही बेलैहिया दुर्गा मंदिर के पास के पोखरे पर भी अवैध कब्जा है। उन्होंने डीएम से दोनों पोखरों की पैमाइश कराने के बाद अवैध कब्जों को हटाने की मांग की है। एक ओर जहां अवैध कब्जा हटाने को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य को पत्र लिखने की जरूरत पड़ी वहीं पालिका प्रशासन पूर्व में ही एसडीएम सदर को अवैध कब्जों को हटाने के लिए पत्र दे चुका है लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। भाजपा जिलाध्यक्ष के पत्र पर कब तक कार्रवाई होगी इसका लोगों को इंतजार है।

पोखरों की मूल्यवृद्धि बेशकीमती है पोखरों की जमीन

दोनों ही पोखरे जिससे अवैध कब्जा हटाने की मांग भाजपा जिलाध्यक्ष ने की है वह बेशकीमती हैं। दोनों ही पोखरे सिद्धार्थनगर-गोरखपुर मार्ग पर स्थिति हैं। शहर में मेन रोड की जमीन 10 लाख रुपये फीट तक बिक रही है। जमीन कीमती होने से दबंगों की उस पर नजर बनी रहती है। जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है वह तो शांत बैठे हैं लेकिन कुछ ऐसे भी है जो नए सिरे से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।

कृत्रिम कार्रवाई की प्रक्रिया --------

शास्त्री नगर वार्ड में पीएनबी के सामने व बेलैहिया दुर्गा मंदिर के पास के पोखरे से अवैध कब्जा हटाने के लिए मैंने डीएम को पत्र लिखा था। जानकारी के अनुसार पैमाइश चल रही है। जल्द अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया प्रशासन कर सकता है।

दीपक मौर्य, जिलाध्यक्ष भाजपा

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पोखरों से अवैध कब्जा हटाने के लिए नगर पालिका प्रशासन पत्रचार करता रहता है। इस दिशा जल्द ही प्रशासन के सहयोग से कदम उठाए जाएंगे और दोनों ही पोखरों को कब्जा मुक्त किया जाएगा।

अजय कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी नपाप सिद्धार्थनगर

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भाजपा जिलाध्यक्ष का पत्र मिला है। दोनों ही पोखरों पर कब्जा होने की बात कही गई है। इस दिशा में कार्रवाई चल रही है। दोनों पोखरों पर जिसका भी अवैध कब्जा होगा उसे हटाने की प्रक्रिया की जाएगी।

शिवशरणप्पा जीएन, डीएम