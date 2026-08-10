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Siddhart Nagar News: बाइक की टक्कर से सड़क के किनारे खड़ा युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: लोटन कोतवाली क्षेत्र में रविवार शाम बाइक की टक्कर से संतोष (40) घायल हो गए। वह सड़क के किनारे खड़े थे जब बाइक सवार सुनील ने उन्हें टक्कर मारी। संतोष का बाया हाथ टूट गया और उसे सीएचसी लोटन में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। कोतवाली प्रभारी ने कहा कि अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है।

Siddhart Nagar News: बाइक की टक्कर से सड़क के किनारे खड़ा युवक घायल

Siddhart Nagar News: लोटन। लोटन कोतवाली क्षेत्र के सिंगरहा चौराहे के पास रविवार शाम बाइक की टक्कर से एक युवक घायल हो गया। लोटन निवासी संतोष(40) पुत्र दुर्बल रविवार को सिंगरहा निजी काम से आया था। वह सड़क के किनारे खड़ा था। इसी दौरान सोहांस की तरफ से आ रहे बाइक सवार सुनील पुत्र गंगाराम निवासी लोटन ने उसे टक्कर मार दी। इसमें संतोष का बाया हाथ टूट गया। उसे सीएचसी लोटन लाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। कोतवाली प्रभारी रवींद्र यादव ने कहा कि इस संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है।

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