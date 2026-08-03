Siddhart Nagar News: आयुष्मान कार्ड बनाने में फिसड्डी साबित हो रहे ब्लॉक

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, हिन्दुस्तान टीम। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का कार्ड बनाने में ब्लॉक फिसड्डी साबित हो रहे हैं। जनपद में 11 लाख से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। यह कार्ड बनाने के लिए ब्लॉकों का लक्ष्य निर्धारित है, बावजूद कार्य नहीं हो रहा है। सीडीओ के नेतृत्व में प्रतिदिन शाम के वक्त जूम एप पर हो रही समीक्षा में कार्ड को लेकर ब्लॉकों की पोल खुल रही है, लेकिन कार्य में सुधार न होने से जनपद की रैंकिंग लगातार खराब होती जा रही है।

कार्ड बनाने की स्थिति

दरअसल, आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को इलाज के लिए पांच लाख रुपये दिए जाते हैं। जनपद में इस योजना से अलग-अलग कटेगरी में 11 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके सापेक्ष अभी तक 6.78 लाख लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बन सका है। यह कुल लाभार्थियों के सापेक्ष 61.63 फीसदी है। शेष बचे लाभार्थियों का कार्ड बनाने के लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग प्रतिबद्ध है, बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है। विभाग ने जनपद के सभी 14 ब्लॉकों को प्रतिदिन कम से कम 50 कार्ड बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए बकायदा अधीक्षकों व प्रभारी चिकित्साधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। ब्लॉकों ने सीएचओ को कार्ड बनाने का जिम्मा सौंप रखा है। इसके बाद भी लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, बल्कि ब्लॉक हर रोज गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसकी पोल शाम के वक्त जूम एप पर हो रही समीक्षा में खुल रही है। योजना से जुड़े कर्मियों ने बताया कि समीक्षा के दौरान ब्लॉकवार बातचीत करने पर हर ब्लॉक निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्ड बनाने का दावा करते हैं, लेकिन पोर्टल पर दिखने वाली संख्या हकीकत बयां करती है। ब्लॉक की ओर से बनाए गए कार्ड की संख्या बताने पर किसी के पास कोई जवाब नहीं रहता है। ब्लॉक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 20 से 30 ही कार्ड बना रहे हैं। कभी-कभी इससे भी खराब स्थिति रहती है। इससे ब्लॉक कार्ड बनाने में फिसड्डी हैं, तो दूसरी ओर जनपद की रैंकिंग भी खराब हो रही है।