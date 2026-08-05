Siddhart Nagar News: समीक्षा में सेवाओं को बेहतर करने का दिया निर्देश
Siddhart Nagar News: 04 एसआईडीडी 09: बेंवा सीएचसी पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समाक्षा करते एसीएमओ आरसीएच डॉ. आरजी सिंह।
Siddhart Nagar News: डुमरियागंज। बेंवा सीएचसी पर मंगलवार को एसीएमओ आरसीएच डॉ. आरजी सिंह ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने कर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ड्यूटी जिम्मेदारी पूर्वक करें। एएनएम नियमित रूप से टीकाकरण सत्र स्थल पर पहुंचे। अधिक से अधिक बच्चों का टीकाकरण करें। कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे इसका पूरा ध्यान रखें। अधीक्षक डॉ. विकास चौधरी ने एएनएम को नियमानुसार कार्य करने के बाद यू-विन पोर्टल पर लॉगिंग करने और ई-कवच पोर्टल पर डेटा फीड करने के निर्देश दिया। इसके अलावा आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड, एचआरपी ड्यूलिस्ट के आधार पर सभी की जांच, लाइन लिस्टिंग, उपचार और टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में डिविजनल कोआर्डिनेटर सुरेन्द्र शुक्ला, बीसीपीएम वीरेन्द्र यादव, राजेश कुमार, वीरेंद्र विक्रम सिंह, शारदा, शैलजा मिश्रा, संगीता, पूजा आदि मौजूद रहीं।
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