ग्रैमी तक पहुंची राम नाम की धुन, सिद्धांत भाटिया की एल्बम ‘साउंड्स ऑफ कुंभ’ को​ मिला नॉमिनेशन

ग्रैमी तक पहुंची राम नाम की धुन, सिद्धांत भाटिया की एल्बम ‘साउंड्स ऑफ कुंभ’ को​ मिला नॉमिनेशन

संक्षेप: राम नाम की गूंज अब ग्रैमी तक पहुंच गई है। दिल्ली के सिंगर-कंपोजर सिद्धांत भाटिया की एल्बम ‘साउंड्स ऑफ कुंभ’ को 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स में नॉमिनेशन मिला है। भारतीय अध्यात्म और संस्कृति से सराबोर यह एल्बम महाकुंभ 2025 को समर्पित है।

Mon, 10 Nov 2025 07:23 PMPawan Kumar Sharma एचटी, प्रयागराज
दिल्ली के सिंगर-कंपोजर और प्रोड्यूसर सिद्धांत भाटिया को उनके एल्बम 'साउंड्स ऑफ कुंभ' के लिए 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। उन्हें सितार वादक-कंपोजर अनुष्का शंकर और शंकर महादेवन के शक्ति बैंड के साथ नॉमिनेट किया गया है। यह म्यूजिशियन अपने मल्टी-कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जिसमें ग्रैमी विजेताओं और नॉमिनी सहित 50 वैश्विक कलाकार शामिल हैं। संगीकारों का कहना है कि भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। यह एल्बम 2025 में होने वाले महाकुंभ को समर्पित है।

एचटी सिटी के साथ एक बातचीत में उन्होंने कहा, “यह पूरे देश के लिए बहुत खुशी का पल है, क्योंकि हमने यह एल्बम महाकुंभ के लिए बनाया था। यह हमारी संस्कृति, परंपरा और विरासत को दिखाता है और अब पूरी दुनिया इसके बारे में जान रही है। एल्बम के लिए नॉमिनेशन और ग्लोबल पहचान हमारी आध्यात्मिकता के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। भारतीय संस्कृति में रची-बसी, यह एक ग्लोबल एल्बम है जिसमें संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी है। मुझे आवाज़ को उसके नेचुरल माहौल में कैप्चर करना पसंद है। हमने मंदिर की घंटियां, नदी और उस माहौल को रिकॉर्ड किया। जब मकर संक्रांति के आसपास एक आध्यात्मिक माहौल में यह त्योहार शुरू हुआ था।”

उन्होंने कहा कि रॉन कोर्ब, जिम ‘किमो’ वेस्ट, चारू सूरी और मादी दास जैसे अंतरराष्ट्रीय संगीतकारों को महाकुंभ जैसे आयोजन में लाना अपने आप में ऐतिहासिक है। गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर ने ट्रैक ‘राम राम’ पर श्लोक गाया है, जबकि राजा कुमारी का रैप वोकल प्राचीन दुर्गा मंत्र को जगाता है। इसके साथ कनिका कपूर, आदित्य गढ़वी और अन्य कलाकारों का शास्त्रीय संगीत इस एल्बम को एक दिव्य स्वरूप देता है।

हमारे लिए डबल नॉमिनेशन जैसा पल

इंडो-अमेरिकन पियानोवादक चारू सूरी, जिन्हें इस साल अपने रिकॉर्ड 'शायन' के लिए बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम के लिए ग्रैमी नॉमिनेशन भी मिला है, सिद्धांत के एल्बम की प्रोड्यूसर हैं, जबकि वह 'शायन' के प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने कहा, “यह हमारे लिए 2x नॉमिनेशन है।” बता दें कि पटियाला घराने में प्रशिक्षित, भाटिया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के पोते उस्ताद जवाद अली खान के शिष्य हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऑडियो इंजीनियरिंग भी की है और हीलिंग फ्रीक्वेंसी पर रिसर्च भी किया है।

उन्होंने आखिर में बताया, “एक कंपोजर-सिंगर के तौर पर मैं 20 सालों से काम कर रहा हूं। हमारे पास लगभग 54 एडवरटाइजमेंट अवॉर्ड हैं। 2016 में मल्टी-आर्टिस्ट एल्बम अनंता समेत मेरे चार ग्रैमी सबमिशन हुए हैं।”

