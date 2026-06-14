भाई-बहन ने अफसरों के सामने खुद पर डीजल उड़ेला; माचिस निकालने से पहले लोगों ने पकड़ा, अमरोहा में कांड

अमरोहा के हसनपुर में मृत शिक्षिका निशा के बकाया मानदेय और नौकरी की मांग को लेकर परिजन तीन दिन से भूख-हड़ताल पर थे। शनिवार को भाई-बहन ने तहसील में डीजल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। प्रशासन ने हस्तक्षेप कर स्कूल प्रबंधन से वार्ता कराई, जिसके बाद मामला शांत हुआ।

अमरोहा जिले के हसनपुर में स्कूल वैन हादसे में मृत शिक्षिका निशा का अवशेष मानदेय दिलाने समेत अन्य मांगों को लेकर तीन दिन से परिजनों द्वारा तहसील में की जा रही भूख-हड़ताल ने शनिवार को गंभीर रूख अख्तियार कर लिया। निशा के भाई-बहन ने तहसीलदार व नायब तहसीलदार की मौजूदगी में अपने कपड़ों पर डीजल उड़ेलकर आत्मदाह करने की कोशिश की। यहां मौजूद राजस्व कर्मियों ने किसी तरह भाई-बहन को रोका। इस दौरान तहसीलदार व नायब तहसीलदार के कपड़ों पर भी तेल के छीटें गिर गए। हंगामे के बीच एसडीएम-सीओ ने स्कूल प्रबंधक को बुलाकर दोनों पक्षों की वार्ता कराने के बाद मामला निपटा दिया। फिलहाल इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है।

बकाया मानदेय नहीं मिलने पर भूख हड़ताल पर बैठे थे जानकारी के मुताबिक नगर के मोहल्ला होली वाला निवासी निजी स्कूल की शिक्षिका कुमारी निशा की 18 जुलाई 2025 को वैन में सवार होकर गजरौला क्षेत्र के स्कूल जाते समय सड़क हादसे में मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने परिवार के एक सदस्य को नौकरी और निशा का बकाया मानदेय देने का लिखित व मौखिक वादा किया था, लेकिन लगभग एक वर्ष का समय बीतने के बाद भी वादा पूरा नहीं किया गया। लगभग एक वर्ष तक चक्कर काटने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो वह गुरुवार को तहसील प्रांगण में भूख हड़ताल पर बैठ गए। शुक्रवार को भी भूख-हड़ताल जारी रही।

अधिकारियों के सामने भाई-बहन ने खुद पर डीजल उड़ेला शनिवार दोपहर तहसीलदार लकी सिंह व नायब तहसीलदार नेहा सागर की मौजूदगी में मृतका के भाई विशाल एवं उसकी बहन राधिका ने डीजल से भरी केन अपने ऊपर छिड़क लीं और आत्मदाह करने की कोशिश करने लगे। राजस्व विभाग के कर्मचारी एवं भाकियू बीआरआंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. दिग्विजय भाटी ने किसी तरह आत्मदाह करने से रोका। मचे हड़कंप के बीच सीओ पंकज त्यागी व एसडीएम हिमांशु उपाध्याय मौके पीर पहुंचे और पीड़ित परिवार एवं स्कूल प्रबंधन के बीच वार्ता कराई। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। 1.20 लाख रुपया पीड़ित परिवार के बैंक खाते में मौके पर ऑनलाइन कर दिए गए।