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शातिर श्याम एनकाउंटर में ढेर, 50 हजार के इनामी ने कारोबारी के घर डाली थी करोड़ों की डकैती

Yogesh Yadav हापुड़ संवाददाता
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हापुड़ में कारोबारी के घर करोड़ों की डकैती डालने वाले शातिर बदमाश श्याम को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। श्याम पर 50 हजार का इनाम घोषित था। हापुड़ में गुरुवार की देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक सिपाही भी घायल हुआ है।

शातिर श्याम एनकाउंटर में ढेर, 50 हजार के इनामी ने कारोबारी के घर डाली थी करोड़ों की डकैती

UP News: यूपी के हापुड़ में कारोबारी के यहां करोड़ों की डकैती डालने वाले शातिर बदमाश श्याम को पुलिस ने मार गिराया है। फरार बदमाश पर पुलिस ने 50 हजार का इनाम घोषित किया था। गुरुवार की देर रात हापुड़ देहात और कोतवाली हापुड़ नगर की संयुक्त पुलिस टीम के साथ बदमाश की मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक हेड कांस्टेबल भी गोली लगने से घायल हुआ है। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने पिस्टल और बाइक बरामद की है।

एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि गुरुवार की देर रात कोतवाली हापुड़ नगर थाना प्रभारी मनीष चौहान पुलिस टीम के साथ बुलंदशहर रोड पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस टीम ने उसे रुकने का इशारा किया लेकिन स्पीड बढ़ाकर भागने लगा। इस पर पुलिस टीम ने उसका पीछा कर लिया। सूचना वायरलैस के माध्यम से जनपद के अन्य थाना पुलिस को दी गई। बदमाश बुलंदशहर रोड पर स्थित गांव सादिकपुर की तरफ मुड़ गया। पुलिस टीम भी उसके पीछे लगी थी।

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इसी बीच ग्राम गोदी की तरफ से थाना प्रभारी हापुड़ देहात प्रभारी पारस मलिक भी पुलिस टीम के साथ पहुंच गए। दोनों थानों की पुलिस ने बदमाश को गोंदी के जंगल घेर लिया। बदमाश एक ट्यूबवेल के पास पहुंचा और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें बदमाश गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाश की भी गोली से सिपाही मनोज कुमार भी घायल हो गया। सिपाही और बदमाश दोनों को सीएचसी पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने बदमाश को मृत घोषित कर दिया। बदमाश की शिनाख्त 50 हजार रुपये के इनामी सुरजपुर थाना पटवाई रामपुर निवासी श्याम के रूप में हुई।

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एसपी ने बताया कि बदमाश के कब्जे से एक पिस्टल और बाइक बरामद की गई है। मारे गए बदमाश ने ही जनपद के प्रमुख कारोबारी नरेंद्र अग्रवाल के घर एक जून को परिजनों और चौकीदार को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को साथियों के साथ अंजाम दिया था। घटना स्थल का फार्रेरिंक टीम ने भी निरीक्षण किया है। शातिर बदमाश श्याम पर डकैती, गैंगस्टर समेत अनेक मुकदमें दर्ज हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अन्य कार्रवाई में जुटी है।

गन प्वाइंट पर लेकर हुई थी सनसनीखेज वारदात

हापुड़ देहात क्षेत्र में रियल एस्टेट कारोबारी और एटीएमएस कॉलेज के एमडी नरेंद्र अग्रवाल के घर नकाबपोश बदमाशों ने परिवार को गन प्वाइंट पर बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया था। कारोबारी के घर से सवा किलो सोना, लाखों की नगदी, बाइक लूटकर बदमाश फरार हो गए थे। एक जून की रात नरेंद्र का पोता सिद्धांत दोस्त के साथ बाहर गया था। करीब 11:30 बजे वह घर लौटा। चौकीदार श्याम कुमार सेठ ने गेट खोला तो घर के पास घात लगाए चार बदमाशों ने दोनों को हथियारों के बल पर कब्जे में ले लिया।

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चारों बदमाश दोनों को लेकर पहली मंजिल पर पहुंचे। बदमाशों ने वहां मौजूद नरेंद्र अग्रवाल और उनकी पत्नी सुशीला को भी बंधक बना लिया। फिर सिद्धांत को गन प्वाइंट पर लेकर मारने की धमकी देते हुए अलमारी की चाबी ले ली और उसमें रखे सवा किलो सोने के जेवर और लाखों की नगदी लूटकर फरार हो गए थे।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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