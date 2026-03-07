185 साल से सेना में सेवा दे रहा शुक्ला परिवार, अब पांचवीं पीढ़ी के तन्मय बनेंगे लेफ्टिनेंट

गोंडा के शुक्ला परिवार ने 185 वर्षों की अवधि में भारतीय सेना को लगातार पांच पीढ़ियों से सैनिक देकर इतिहास रच दिया है। उन्हें ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से भारतीय सेना में कमीशन प्रदान किया जाएगा। तन्मय अपने पूर्वज हवलदार द्वारा 1841 में शुरू की गई गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएंगे।

यूपी के गोंडा जिले के मनकापुर तहसील क्षेत्र के महेवा नानकार के शुक्ला परिवार ने 185 वर्षों की अवधि में भारतीय सेना को लगातार पांच पीढ़ियों से सैनिक देकर इतिहास रच दिया है। लेफ्टिनेंट तन्मय शुक्ला को शनिवार को ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) गया से भारतीय सेना में कमीशन प्रदान किया जाएगा। वह अपने पूर्वज हवलदार करता राम शुक्ला द्वारा 1841 में शुरू की गई गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएंगे।

शुक्ल परिवार ने भारत के सैन्य इतिहास के कुछ सबसे निर्णायक क्षणों में सेवा की है। यह वंशावली हवलदार करता राम शुक्ला (1841-1859) से शुरू होती है, जो 32 बंगाल नेटिव इन्फैंट्री में थे। फिर नायक हरि नारायण शुक्ला (1907-1923), लेफ्टिनेंट कर्नल निवास शुक्ला (1954-1990), कर्नल बिपिन कुमार शुक्ला (1995-वर्तमान) तक जारी है। अब पांचवीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व लेफ्टिनेंट तन्मय शुक्ला कर रहे हैं।

आधुनिक युग में जब युवा इंजीनियरिंग स्नातक उच्च वेतन वाले कॉर्पोरेट करियर की ओर आकर्षित होते हैं। तब तन्मय शुक्ला ने एसआरएम चेन्नई से कंप्यूटर साइंस बीटेक के बाद सेना में सेवा देने का मार्ग चुना। आईटी क्षेत्र में शानदार करियर बावजूद, उन्होंने अपने परिवार की सैन्य परंपरा का सम्मान करने का विकल्प चुना। कर्नल बिपिन कुमार शुक्ला ने कहा कि हमें गर्व है कि हमारे बेटे ने इसकी चुनौतियों और पुरस्कारों को समझते हुए, स्वेच्छा से इस मार्ग को चुना है।