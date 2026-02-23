श्रीप्रकाश शुक्ला ‘जिंदा’ है! 28 साल बाद पूर्वांचल में फिर डॉन के नाम से सनसनी
श्रीप्रकाश शुक्ला सोशल मीडिया में एक बार फिर जिंदा हो गया है। इतने सालों बाद सोशल मीडिया के जरिए पूर्वांचल में एक बार फिर इस डॉन के नाम से सनसनी फैलाने की कोशिश हो रही है। उसके नाम और फोटो से फेसबुक पर एक आईडी संचालित की जा रही है जिसमें उसे हीरो की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है।
श्रीप्रकाश शुक्ला का नाम हर वो शख्स जानता है जिसे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के अपराध जगत के बारे में थोड़ी से भी जानकारी हो। करीब 28 साल पहले एसटीएफ के हाथों मुठभेड़ में मारे जाने से पहले कई सालों तक यह नाम उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बना हुआ था। बड़े-बड़े नेता, कारोबारी और यहां तक कि कई पुलिसवाले भी उससे खौफ खाते थे। वही कुख्यात माफिया श्रीप्रकाश शुक्ला अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर जिंदा हो गया है। इतने सालों बाद सोशल मीडिया के जरिए पूर्वांचल में एक बार फिर इस डॉन के नाम से सनसनी फैलाने की कोशिश हो रही है। उसके नाम और फोटो से फेसबुक पर एक आईडी संचालित की जा रही है जिसमें उसे हीरो की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि उक्त आईडी को 28 हजार से अधिक लोग फॉलो भी कर रहे हैं।
गोरखपुर और पूर्वांचल में माफियागिरी का नाता 80 के दशक से ही है। इस कटेगरी में कई नाम आए और मिट गए। 90 के दशक में श्रीप्रकाश शुक्ला का नाम इनमें काफी चर्चित रहा। रंगदारी, सुपारी किलिंग और अपहरण के जरिए प्रदेश की कानून-व्यवस्था को चुनौती दी थी। कहा जाता है कि उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री की हत्या की सुपारी तक ले ली थी। इसके बाद उसे पकड़ने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई और उत्तर प्रदेश एसटीएफ को सक्रिय रूप से लगाया गया। इस माफिया को पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ के साथ सर्विलांस का जन्म हुआ। सितम्बर 1998 में मारे जाने के बाद श्रीप्रकाश का आतंक खत्म हुआ।
मूल रूप से गोरखपुर के मामखोर गांव निवासी श्रीप्रकाश शुक्ला ने 1993 में पहली हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद वह अपराध की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ता गया। लखनऊ के इंदिरा नगर में पूर्व विधायक वीरेंद्र शाही की 1997 में हुई हत्या और 1998 में पटना में मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या जैसी घटनाओं ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात बना दिया। 26 मई 1998 को लखनऊ से व्यवसायी के बेटे के अपहरण और फिरौती प्रकरण ने भी उसे सुर्खियों में ला दिया था।
देश के सबसे बड़े वांछित अपराधियों में होने लगी गिनती
90 के दशक में श्रीप्रकाश शुक्ला को देश के सबसे बड़े वांछित अपराधियों में गिना जाने लगा था। आखिरकार 22 सितंबर 1998 को उत्तर प्रदेश पुलिस विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने गाजियाबाद में मुठभेड़ के दौरान उसे मार गिराया। बताया जाता है कि वह उस समय दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में छिपा हुआ था और अपनी प्रेमिका से मिलने गाजियाबाद आया था। अब सोशल मीडिया पर उसके नाम से संचालित हो रही आईडी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। उधर फर्जी आईडी बनाकर अपराधियों का महिमामंडन करना आईटी एक्ट के तहत दंडनीय हो सकता है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी का कहना है कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
