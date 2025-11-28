श्रीप्रकाश ने दिल्ली में दी कानपुरिया आवाज को ताकत, मेयर से केंद्रीय मंत्री तक का शानदार रहा सफर

संक्षेप: दिल्ली में दमदारी के साथ कानपुर की आवाज रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल दुनिया में नहीं रहे। पिता गंगा प्रसाद जायसवाल के साथ पहले उन्होंने परिवार के लिए संघर्ष किया। फिर राजनीति में आकर दिल्ली की कुर्सियों तक का सफर तय किया।

दिल्ली में दमदारी के साथ कानपुर की आवाज रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल दुनिया में नहीं रहे। पिता गंगा प्रसाद जायसवाल के साथ पहले उन्होंने परिवार के लिए संघर्ष किया। फिर राजनीति में आकर दिल्ली की कुर्सियों तक का सफर तय किया। लोगों ने महसूस किया कि संघर्ष हो तो किस्मत भी सिर झुका देती है। लगातार तीन बार कानपुर की आवाज लोकसभा में बुलंद करने वाले समन्यवादी राजनीतिज्ञ श्रीप्रकाश जायसवाल दुनिया को अलविदा कहकर एक ऐसी कमी छोड़ गए हैं, जिसे पूरा करना मुश्किल होगा। 25 सितंबर 1944 को जन्मे श्रीप्रकाश जायसवाल ने महापौर से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया। समकालीन राजनीति में उनके कद का नेता मध्य उप्र में फिलहाल नहीं दिखता।

खुद के मकान का छज्जा तुड़वाकर शुरू कराया अभियान सुतरखाना निवासी राजेंद्र द्विवेदी, पीके साहू बताते हैं कि वर्ष 1989 में श्रीप्रकाश जायसवाल कानपुर के मेयर रहे। यह वह दौर था जब मेयर का चुनाव जनता नहीं करती थी। श्रीप्रकाश ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इसका पुरजोर विरोध हुआ पर वह कदम पीछे लेने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अभियान की शुरुआत कैनाल रोड स्थित अपने घर के छज्जे को तुड़वाकर की। हालांकि पार्टी का एक खेमा विरोध में बराबर लगा रहा। बाद में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया।

राजनीतिक सामर्थ्य, मानवीय संवेदनाओं की जीती-जागती मिसाल वरिष्ठ कांग्रेसी शंकरदत्त मिश्रा कहते हैं कि श्रीप्रकाश जायसवाल का जाना बड़ी क्षति है। राजनीतिक सामर्थ्य, मानवीय संवेदनाओं और संघर्ष की जीती-जागती मिसाल रहे श्रीप्रकाश ने लंबे सार्वजनिक जीवन में वह ऊंचाइयां छुईं, जो किसी नेता के हिस्से में विरले ही आती हैं। कोयला मंत्री के रूप में उनकी स्पष्टवादिता और सादगी को आज भी याद किया जाता है। शहर ने न सिर्फ एक नेता, बल्कि एक सच्चा साथी खो दिया है। शहर अध्यक्ष रहते समय उनके साथ कार्य करने का अनुभव सबसे बेहतर रहा।

प्रदेश से लेकर शहर तक संभाली बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस संगठन में भी श्रीप्रकाश जायसवाल ने बड़ी जिम्मेदारी संभाली। 1980 में प्रदेश कांग्रेस में ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद संभालने से लेकर यूपी कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। मेयर का पद छोड़ने के बाद उन्होंने शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला। 1999 में सांसद बनने के बाद प्रदेश अध्यक्षी भी संभाली। 1996 में छावनी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर विधायकी भी लड़े पर वह हार गए। इसके बाद 1998 में लोकसभा चुनाव में भी मैदान में उतरे पर हार गए।