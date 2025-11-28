Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsShriprakash Jaiswal gave strength to Kanpuriya voice Delhi his journey from Mayor to Union Minister was remarkable
श्रीप्रकाश ने दिल्ली में दी कानपुरिया आवाज को ताकत, मेयर से केंद्रीय मंत्री तक का शानदार रहा सफर

श्रीप्रकाश ने दिल्ली में दी कानपुरिया आवाज को ताकत, मेयर से केंद्रीय मंत्री तक का शानदार रहा सफर

संक्षेप:

दिल्ली में दमदारी के साथ कानपुर की आवाज रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल दुनिया में नहीं रहे। पिता गंगा प्रसाद जायसवाल के साथ पहले उन्होंने परिवार के लिए संघर्ष किया। फिर राजनीति में आकर दिल्ली की कुर्सियों तक का सफर तय किया।

Fri, 28 Nov 2025 11:26 PMDinesh Rathour कानपुर, प्रमुख संवाददाता
share Share
Follow Us on

दिल्ली में दमदारी के साथ कानपुर की आवाज रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल दुनिया में नहीं रहे। पिता गंगा प्रसाद जायसवाल के साथ पहले उन्होंने परिवार के लिए संघर्ष किया। फिर राजनीति में आकर दिल्ली की कुर्सियों तक का सफर तय किया। लोगों ने महसूस किया कि संघर्ष हो तो किस्मत भी सिर झुका देती है। लगातार तीन बार कानपुर की आवाज लोकसभा में बुलंद करने वाले समन्यवादी राजनीतिज्ञ श्रीप्रकाश जायसवाल दुनिया को अलविदा कहकर एक ऐसी कमी छोड़ गए हैं, जिसे पूरा करना मुश्किल होगा। 25 सितंबर 1944 को जन्मे श्रीप्रकाश जायसवाल ने महापौर से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया। समकालीन राजनीति में उनके कद का नेता मध्य उप्र में फिलहाल नहीं दिखता।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खुद के मकान का छज्जा तुड़वाकर शुरू कराया अभियान

सुतरखाना निवासी राजेंद्र द्विवेदी, पीके साहू बताते हैं कि वर्ष 1989 में श्रीप्रकाश जायसवाल कानपुर के मेयर रहे। यह वह दौर था जब मेयर का चुनाव जनता नहीं करती थी। श्रीप्रकाश ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इसका पुरजोर विरोध हुआ पर वह कदम पीछे लेने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अभियान की शुरुआत कैनाल रोड स्थित अपने घर के छज्जे को तुड़वाकर की। हालांकि पार्टी का एक खेमा विरोध में बराबर लगा रहा। बाद में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया।

राजनीतिक सामर्थ्य, मानवीय संवेदनाओं की जीती-जागती मिसाल

वरिष्ठ कांग्रेसी शंकरदत्त मिश्रा कहते हैं कि श्रीप्रकाश जायसवाल का जाना बड़ी क्षति है। राजनीतिक सामर्थ्य, मानवीय संवेदनाओं और संघर्ष की जीती-जागती मिसाल रहे श्रीप्रकाश ने लंबे सार्वजनिक जीवन में वह ऊंचाइयां छुईं, जो किसी नेता के हिस्से में विरले ही आती हैं। कोयला मंत्री के रूप में उनकी स्पष्टवादिता और सादगी को आज भी याद किया जाता है। शहर ने न सिर्फ एक नेता, बल्कि एक सच्चा साथी खो दिया है। शहर अध्यक्ष रहते समय उनके साथ कार्य करने का अनुभव सबसे बेहतर रहा।

प्रदेश से लेकर शहर तक संभाली बड़ी जिम्मेदारी

कांग्रेस संगठन में भी श्रीप्रकाश जायसवाल ने बड़ी जिम्मेदारी संभाली। 1980 में प्रदेश कांग्रेस में ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद संभालने से लेकर यूपी कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। मेयर का पद छोड़ने के बाद उन्होंने शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला। 1999 में सांसद बनने के बाद प्रदेश अध्यक्षी भी संभाली। 1996 में छावनी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर विधायकी भी लड़े पर वह हार गए। इसके बाद 1998 में लोकसभा चुनाव में भी मैदान में उतरे पर हार गए।

पीलिया के खिलाफ चले अभियान के बाद दिया था इस्तीफा

श्रीप्रकाश जायसवाल का बतौर मेयर कार्यकाल भले ही दो साल रहा हो, लेकिन इस दौरान उनकी मजबूत पहचान बनी। पूर्व एमएलसी सरदार कुलदीप सिंह बताते हैं कि 1991 में शहर में जलापूर्ति बेहद खराब हो गई थी। पीलिया से 200 लोग मर गए। जिसके चलते अप्रैल और मई में बड़े स्तर पर आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। जब मौतें नहीं थमीं और हमने आत्मदाह का निर्णय लिया तो श्रीप्रकाश और तत्कालीन जिलाधिकारी मेरे आवास पर आए। तब आत्मदाह तो स्थगित हो गया लेकिन इस पूरे प्रकरण से वह बहुत व्यथित हो गए। जिम्मेदारी सीधे उनकी थी। आखिरकार उन्होंने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया।

ये भी पढ़ें:मिर्जापुर जिले का बदलेगा नाम? कैबिनेट मंत्री नंदी के सामने रखा गया प्रस्ताव
ये भी पढ़ें:श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे थे कांग्रेस नेता
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Sriprakash Jaiswal Kanpur News Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |