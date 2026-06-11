यूपी में मोहम्मद गौरी के कथित सेनापति की मजार रातों रात जमींदोज, सुबह पौधरोपण मिला

यूपी के इटावा में मोहम्मद गौरी के कथित सेनापति की मजार रातों रात जमींदोज कर दी गई। सुबह मजार वाले स्थान पर पौधरोपण मिला। जिला प्रशासन का कहना है कि पक्षकार ने खुद ही मजार हटा ली है। वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर मजार बनाई गई थी।

यूपी के इटावा में मोहम्मद गौरी के कथित सेनापति शमशुद्दीन की मजार रातोंरात जमींदोज कर दी गई। मजार और कमरों से निकला मलबा भी गायब हो गया। गुरुवार सुबह मजार वाली जमीन पर पौधे लगे मिले। बता दें कि वन विभाग की जमीन पर वर्षों पहले मजार को अवैध तरीके से बनाया गया था। मुस्लिम समाज के लोग यहां पर उर्स आदि करते थे। शासन से शिकायत के बाद हुई जांच में जमीन वन विभाग की निकलने के बाद पक्षकारों ने प्रशासन से सहयोग लेकर मजार को ढहा दिया।

लायन सफारी के पास वन विभाग के फिशर वन क्षेत्र में कई साल से एक मजार बनी हुई थी। मजार को सैय्यद बाबा की मजार के नाम से जाना जाता था। मजार पर हर साल उर्स के अलावा अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते थे। एक साल पहले विश्व हिन्दू परिषद के अमित दीक्षित ने शासन में शिकायत की कि मजार को वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। शासन ने शिकायत का संज्ञान लिया और इसकी जांच कराई।

जिलाधिकारी शुभ्रांत शुक्ला ने वन विभाग व राजस्व विभाग से संयुक्तरूप से जांच कराई। दोनों विभागों ने अपनी रिपोर्ट में जमीन को वन विभाग का होना दर्शाया। इसके बाद वन प्राधिकारी न्यायालय में मजार के सदर फजले इलाही ने वाद दायर किया। इसमें उनको अपना पक्ष रखने और साक्ष्य को समय दिया गया। दो महीने तक चली सुनवाई के दौरान मजार का पक्षकार कोई ठोस साक्ष्य नहीं दे सका।

28 मार्च को वन विभाग की जमीन पर बनी मजार को गिराने के आदेश दिए गए। प्राधिकारी न्यायालय से जारी आदेश के खिलाफ मजार के सदर फजले इलाही ने प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य वन संरक्षक एमके जानू के समक्ष 13 मई को अपील की। पक्षकार वहां भी कोई ऐसा अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे स्पष्ट हो सके कि मजार वन विभाग की जमीन पर नहीं बनी है। पक्षकार केवल मजार ऐतिहासिक होने का ही हवाला देते रहे।सुनवाई के बाद मुख्य वन संरक्षक ने अपील खारिज कर दी।

इसके बाद पक्षकारों के पास कोई रास्ता नहीं बचा। तब जिला प्रशासन की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र बहादुर ने पक्षकारों को तलब करके मजार को हटाने की हिदायत दी। साथ ही कहा कि यदि वे नहीं हटाते हैं तो प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे। जिला प्रशासन की सख्त हिदायत के बाद मंगलवार की देर शाम मजार ढहाने का काम शुरू हुआ। पहले रास्ता तोड़ा और दीवारें ढहाईं। बुधवार रात में जेसीबी से पूरी मजार को ध्वस्त कर मलबा भी हटा दिया गया। यही नहीं वन विभाग ने अपनी जमीन खाली होने के बाद पौधे भी लगा दिए।