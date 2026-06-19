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श्रीकृष्ण जन्मस्थान में चढ़ावा में चोरी का मामला गहराया, फलाहारी बाबा पर लगे संगीन आरोप

Yogesh Yadav मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद
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अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी के मामले के बीच ही मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर भी इसी तरह का आरोप लगाने वाले जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष फलाहारी बाबा ही फंस गए हैं। उन पर सेवा संस्थान ने 20 लाख चौथ मांगने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान में चढ़ावा में चोरी का मामला गहराया, फलाहारी बाबा पर लगे संगीन आरोप

अयोध्या की तरह मथुरा में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलहारी बाबा ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान में आने वाले चढ़ावे के गबन का आरोप लगाया। अब फलाहारी बाबा के विरुद्ध संस्थान के उप प्रबंधक ने 20 लाख की चौथ मांगने का आरोप लगाते हुए थाना गोविंद नगर में तहरीर दी है। आरोप है कि चौथ न देने पर संस्थान के पैसे का गबन व घोटाले का दुष्प्रचार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बताते चलें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलहारी बाबा ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान में आने वाले चढ़ावे का गबन करने और यहां कार्यरत संस्थान के पदाधिकारियों व कर्मचारियों पर घोटाले के आरोप लगाए थे। गुरुवार को संस्थान के उप प्रबंधक अनुराग पाठक ने थाना गोविंद नगर में तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि दिनेश शर्मा उर्फ फलाहारी बाबा पुत्र नामालूम निवासी महमदपुर, थाना गोवर्धन, मथुरा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिस पर धोखाधड़ी आदि के कई मुकदमे चल रहे हैं।

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उसने धोखाधड़ी के उद्देश्य से श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट रजिस्टर्ड के समदृश्य श्रीकृष्ण जन्म भूमि संघर्ष न्यास के नाम से एक ट्रस्ट बनाया, जिसका उद्देश्य श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के बारे में भक्तों व दानदाताओ को भ्रमित कर उनके साथ ठगी करना व भक्तों व दानदाताओ को भ्रमित कर धोखाधड़ी पूर्वक दान/चंदा की धनराशि प्राप्त करना है।

तहरीर में है कि विरोध करने पर दिनेश शर्मा द्वारा अपने गुर्गों के माध्यम से उन्हें यह धमकी भिजवाई गयी कि या तो उनके काम में अड़ंगा मत डालो, अन्यथा वह श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के विरुद्ध झूठी शिकायतें करेंगे। उनकी इस धमकी पर गौर न करने पर उन्होंने पुनः अपने गुर्गे भेजकर चौथ के रूप में 20 लाख रुपये की मांग की।

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धमकी दी कि चौथ न देने पर मीडिया व सोशल मीडिया में संस्थान को बदनाम करने की धमकी दी, ताकि संस्थान व संस्थान के प्रबन्ध तंत्र व कर्मचारियों की समाज के लोगों के बीच मानहानि हो और मान प्रतिष्ठा व इज्जत समाज के लोगों के बीच धूमिल हो। उनके द्वारा संस्थान के प्रबन्धतंत्र व कर्मचारियों को फर्जी मुकदमों में फंसाने व बदनाम करने का भय दिखाकर चौथ वसूली करने के लिये विवश किया जा रहा है।

थाना प्रभारी रवि त्यागी ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान द्वारा दिनेश शर्मा फलहारी बाबा के विरुद्ध चौथ वसूली और संस्थान चढ़ावे के गबन को लेकर दुष्प्रचार कर मानहानि करने की तहरीर दी गयी है। मामले की जांच की जा रही है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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