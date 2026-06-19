श्रीकृष्ण जन्मस्थान में चढ़ावा में चोरी का मामला गहराया, फलाहारी बाबा पर लगे संगीन आरोप

अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी के मामले के बीच ही मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर भी इसी तरह का आरोप लगाने वाले जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष फलाहारी बाबा ही फंस गए हैं। उन पर सेवा संस्थान ने 20 लाख चौथ मांगने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है।

अयोध्या की तरह मथुरा में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलहारी बाबा ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान में आने वाले चढ़ावे के गबन का आरोप लगाया। अब फलाहारी बाबा के विरुद्ध संस्थान के उप प्रबंधक ने 20 लाख की चौथ मांगने का आरोप लगाते हुए थाना गोविंद नगर में तहरीर दी है। आरोप है कि चौथ न देने पर संस्थान के पैसे का गबन व घोटाले का दुष्प्रचार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बताते चलें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलहारी बाबा ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान में आने वाले चढ़ावे का गबन करने और यहां कार्यरत संस्थान के पदाधिकारियों व कर्मचारियों पर घोटाले के आरोप लगाए थे। गुरुवार को संस्थान के उप प्रबंधक अनुराग पाठक ने थाना गोविंद नगर में तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि दिनेश शर्मा उर्फ फलाहारी बाबा पुत्र नामालूम निवासी महमदपुर, थाना गोवर्धन, मथुरा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिस पर धोखाधड़ी आदि के कई मुकदमे चल रहे हैं।

उसने धोखाधड़ी के उद्देश्य से श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट रजिस्टर्ड के समदृश्य श्रीकृष्ण जन्म भूमि संघर्ष न्यास के नाम से एक ट्रस्ट बनाया, जिसका उद्देश्य श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के बारे में भक्तों व दानदाताओ को भ्रमित कर उनके साथ ठगी करना व भक्तों व दानदाताओ को भ्रमित कर धोखाधड़ी पूर्वक दान/चंदा की धनराशि प्राप्त करना है।

तहरीर में है कि विरोध करने पर दिनेश शर्मा द्वारा अपने गुर्गों के माध्यम से उन्हें यह धमकी भिजवाई गयी कि या तो उनके काम में अड़ंगा मत डालो, अन्यथा वह श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के विरुद्ध झूठी शिकायतें करेंगे। उनकी इस धमकी पर गौर न करने पर उन्होंने पुनः अपने गुर्गे भेजकर चौथ के रूप में 20 लाख रुपये की मांग की।

धमकी दी कि चौथ न देने पर मीडिया व सोशल मीडिया में संस्थान को बदनाम करने की धमकी दी, ताकि संस्थान व संस्थान के प्रबन्ध तंत्र व कर्मचारियों की समाज के लोगों के बीच मानहानि हो और मान प्रतिष्ठा व इज्जत समाज के लोगों के बीच धूमिल हो। उनके द्वारा संस्थान के प्रबन्धतंत्र व कर्मचारियों को फर्जी मुकदमों में फंसाने व बदनाम करने का भय दिखाकर चौथ वसूली करने के लिये विवश किया जा रहा है।