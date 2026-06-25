Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर चढ़ावा चोरी के आरोपों से पीछे हटे फलाहारी बाबा, अब यह कहा

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, मथुरा, प्रमुख संवाददाता
Follow us on Google News
share

राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी की खबरों के बीच मथुरा के श्रीकृष्ण जन्म स्थान पर भी चोरी का आरोप लगाकर दिनेश फलाहारी बाबा ने सनसनी फैला दी थी। अब फलाहारी बाबा अपने आरोपों से पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस पुजारी ने सुबूत देने को कहा, उसने सुबूत नहीं दिए।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर चढ़ावा चोरी के आरोपों से पीछे हटे फलाहारी बाबा, अब यह कहा

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबरों के बीच श्री कृष्ण जन्मस्थान पर भी इसी तरह से चढ़ावा का आरोप कुछ दिनों पहले श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलहारी बाबा ने लगाया था। इसके बाद उनके खिलाफ ही ट्रस्ट के लोगों ने मोर्चा खोल दिया था। अब फलाहारी अब अपने द्वारा लगाये गये आरोपों से पीछे हट गये हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पास इसके पर्याप्त सुबूत नहीं हैं।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष के साथ ही श्री कृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह मामले में दिनेश फलाहारी बाबा याचिकाकर्ता भी हैं। उन्होंने हिन्दुस्तान को बताया कि उनके पास श्री कृष्ण जन्मस्थान पर चढ़ावा चोरी के पर्याप्त सुबूत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें एक पुजारी ने चढ़ावा चोरी की जानकारी दी थी। बताया था कि वहां से चढ़ावा चोरी हो रहा है। चढ़ावे में आने वाले आभूषण आदि की रसीद नहीं दी जाती। उस पुजारी ने उन्हें सुबूत देने को कहा था लेकिन अब उस पुजारी ने उन्हें सुबूत नहीं दिये हैं। इसलिए वह कह सकते हैं कि उनके पास पर्याप्त सुबूत नहीं हैं कि जन्मस्थान से चंदा चोरी हो रहा है। दिनेश फलाहारी ने कहा कि अब तो उन्होंने भी (जन्मस्थान सेवा संस्थान ने) जांच की मांग कर दी है। जांच में सच्चाई पता लग जाएगी।

ये भी पढ़ें:श्रीकृष्ण जन्मस्थान चढ़ावा चोरी का मामला गहराया, फलाहारी बाबा पर लगे संगीन आरोप

गौरतलब है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष व श्री कृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह मामले के एक याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी बाबा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 17 जून को खून से पत्र लिखकर श्री कृष्ण जन्मस्थान पर चढ़ावा चोरी होने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। उनका आरोप है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों की संपत्तियों की जांच करायी जाए।

दिनेश फलाहारी आरोप लगाया था कि जब दानपात्रों को खोला जाता है तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। रुपये, आभूषण, हीरे और जेवरात सब का बंदरबांट कर लिया जाता है। मंदिर की सभी गुल्लक खोलते समय सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने उसी दिन आरोपों को गलत बताया था।

ये भी पढ़ें:अब मथुरा में चढ़ावे की जांच की मांग, फलाहारी बाबा ने योगी को खून से लिखी चिट्ठी

21 जून को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए आरोपों की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। उनका कहना था कि संस्थान और उन पर व्यक्तिगत रूप से बिना कोई प्रमाण दिए मिथ्या आरोप लगाए गए हैं। फलाहारी बाबा पर ही कई आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई थी।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर चढ़ावा चोरी में 8 पर FIR, जानिए नामजद आरोपियों के नाम

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Shri Krishna Janmasthan Mathura Mathura News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।