shri krishna Janmashtami celebration in gorakhnath mandir aadhi raat janme kanha cm yogi ne palane mein jhulaya आधी रात जन्मे कान्हा, सीएम योगी ने पालने में झुलाया; गोरखनाथ मंदिर में ऐसे मनी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsshri krishna Janmashtami celebration in gorakhnath mandir aadhi raat janme kanha cm yogi ne palane mein jhulaya

आधी रात जन्मे कान्हा, सीएम योगी ने पालने में झुलाया; गोरखनाथ मंदिर में ऐसे मनी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण के प्राकट्य के बाद ‘नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैयालाल की’ और ‘श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव’ की मंगल धुन, सोहर गीत और घंट घड़ियाल की ध्वनि के बीच गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें गोद में लेकर गर्भगृह से बाहर आए।

Ajay Singh संवाददाता, गोरखपुरSun, 17 Aug 2025 07:56 AM
share Share
Follow Us on
आधी रात जन्मे कान्हा, सीएम योगी ने पालने में झुलाया; गोरखनाथ मंदिर में ऐसे मनी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

Shri Krishna Janmashtami: पूर्ण परब्रह्म, अघहारी, योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का पावन पर्व श्रीकृष्ण जन्माष्टमी शिवावतार महायोगी गोरखनाथ की साधनास्थली गोरखनाथ मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने आधी रात को गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह में उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर विधि विधान से विशिष्ट पूजा अर्चना की। रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण के प्राकट्य के बाद ‘नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैयालाल की’ और ‘श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव’ की मंगल धुन, सोहर गीत और घंट घड़ियाल की ध्वनि के बीच गोरक्षपीठाधीश्वर उन्हें गोद में लेकर गर्भगृह से बाहर आए। प्रभु श्रीहरि के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को फूलों से सजे पालने में बैठाकर श्रद्धाभाव से उन्हें झूला झुलाया और आरती उतारी। गोरखनाथ मंदिर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री सुमधुर भजनों का आनंद उठाते हुए राधा-कृष्ण बने बच्चों को दुलार उन्हें उपहार देते रहे।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार पूर्वाह्न से मध्य रात्रि तक समस्त योगियों के परमेश्वर माने जाने वाले योगेश्वर श्रीकृष्ण की साधना में रत रहे। पूर्वाह्न उन्होंने प्रभु श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्मभूमि मंदिर में कान्हा की विधि विधान से आराधना कर प्रदेशवासियों के सुखमय जीवन की प्रार्थना की। शाम को वह लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित श्रीकृष्ण जन्माष्टमी समारोह में सम्मिलित हुए और फिर रात में गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर पारंपरिक श्रीकृष्ण जन्मोत्सव समारोह में प्रभु के प्राकट्य अनुष्ठान में लीन रहे।

ये भी पढ़ें:गुड न्यूज: रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल, देश में पहली बार ऐसे पैदा होगी बिजली

गोरखनाथ मंदिर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव परंपरागत रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में भजन कार्यक्रम सुपरिचित लोक गायक डॉ. राकेश श्रीवास्तव के संयोजन में शाम से ही शुरू था। इस अवसर पर मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, वाराणसी से आए जगद्गुरु संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, रविकिशन शुक्ल, सांसद विजय दूबे, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ल, राजू दास, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास आदि उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:कानपुर में मुश्किल में पड़ सकते हैं ऐसे सरकारी कर्मचारी, तैयार हो रही लिस्ट

श्रीकृष्ण के बाल रूप में सजे बच्चों ने मोहा मन

कृष्ण जन्मोत्सव पर दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में कृष्ण के बाल रूप में सजे बच्चों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रीकृष्ण रूप सज्जा के कान्हा वर्ग में प्रथम पुरस्कार अत्रि मिश्रा, द्वितीय भव्या पांडेय एवं तृतीय पुरस्कार कात्यायनी को प्राप्त हुआ वहीं गोपाल वर्ग में प्रथम पुरस्कार सात्विक सिंह, द्वितीय वंशिका एवं तृतीय पुरस्कार मानवी जायसवाल को प्राप्त हुआ। सभी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों उपहार एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ।

UP Top News Janmashtami Shri Krishna Janmasthan अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |