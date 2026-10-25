श्रद्धा दुबे की पुरानी रील्स भी बटोर रहीं लाखों व्यूज, लेकिन हत्यारोपी बनने के बाद; 15 लाख लोगों ने सर्च किया

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड की आरोपी श्रद्धा दुबे को 9 अक्टूबर से अब तक गूगल पर 15 लाख से अधिक बार सर्च किया गया। उसकी इंस्टाग्राम रील्स के व्यूज 30 लाख पार पहुंच गए, जबकि फॉलोअर्स 1.42 लाख से बढ़कर 1.43 लाख हो गए।

ज्ञान प्रकाश: लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे के इंस्टाग्राम पर फैशन मॉडलिंग से जुड़े दर्जनों पोस्ट और रील्स हैं। उसे कामयाबी के साथ मशहूर होने और ज्यादा से ज्यादा व्यूज बटोरने की महत्वाकांक्षा थी। यह पूरी भी हुई लेकिन तब, जब वह आरोपी बन गई। श्रद्धा को को 9 अक्तूबर से अब तक 15 लाख लोग गूगल पर सर्च कर चुके हैं। इंस्टाग्राम पर मौजूद उसकी रील्स के व्यूज भी बढ़ गए हैं। गूगल के आंकड़ों के लिहाज से सुर्खियों में आने के बाद गूगल पर ‘श्रद्धा दुबे’, ‘श्रद्धा दुबे लखनऊ’, ‘स्टाइलबुकबाईश्रद्धा’ जैसे कीवर्डस के सहारे लोगों ने सर्च कराना शुरू कर दिया।

गूगल ने इस सर्च में उछाल को ब्रेकाउट सर्च में दर्ज किया। उसके अनुसार 1.5 मिलियन से ज्यादा इन कीवर्ड से सर्च किया गया। गूगल किसी सर्च पर 1000 फीसदी आए उछाल को ब्रेकाउट सर्च में दर्ज करता है। उसके फालोअर्स की संख्या जो 9 तारीख तक 1.42 लाख थी वह 1.43 लाख पहुंच गई। फरारी के दौरान पोस्ट किए गए वीडियो बयानों और पुरानी रील्स पर कुल व्यूज की संख्या 20 लाख से 30 लाख से अधिक पहुंच गई।

श्रद्धा का मददगार भी रील बना रहा आपको बता दें हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश को नेपाल पहुंचाने वाला मददगार आमिर अब भी रील बना रहा है। शिवा की मौत के बाद वह श्रद्धा समेत तीनों आरोपियों को कार से सीतापुर के रास्ते रुपईडीहा ले गया था। वहां से बार्डर पार कराकर उसने नेपाल पहुंचाया था। पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे बीते दिनों थाने बुलाया भी था। उसके बाद छोड़ दिया। शुक्रवार को उसकी इंस्टाग्राम पर एक रील वायरल हुई। हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इंस्टाग्राम पर आमिर की रील वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है।

सीसीटीवी में आमिर के साथ दिखी श्रद्धा हालांकि अधिकारियों का दावा है कि तफ्तीश में लगी पुलिस टीम आमिर के खिलाफ सबूत जुटा रही है। कुछ अन्य बिंदुओं की जानकारी की जा रही है। उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आमिर हत्यारोपी श्रद्धा का पुराना परिचित है। श्रद्धा और आमिर दोनों की काफी बातचीत होती थी। इसकी जानकारी दोनों की काल डिटेल्स से स्पष्ट हो चुकी है। पुलिस के हाथ कई सीसी फुटेज भी ऐसे लगे हैं जिसमें श्रद्धा आमिर के साथ आती जाती दिखी है।