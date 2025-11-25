Hindustan Hindi News
राप्ती तट के इस मंदिर में आज भी रात को आते हैं बाघ और चीता, श्रावस्ती के जगपति धाम का रहस्य

राप्ती तट के इस मंदिर में आज भी रात को आते हैं बाघ और चीता, श्रावस्ती के जगपति धाम का रहस्य

संक्षेप:

श्रावस्ती जिले में भारत-नेपाल सीमा पर राप्ती नदी के तट पर स्थित ककरदरी जंगल का जगपति धाम मंदिर आस्था का केंद्र है।

Tue, 25 Nov 2025 07:03 PMGyan Prakash हिन्दुस्तान, गिरंटबाजार श्रावस्ती। प्रदीप त्रिपाठी
भारत नेपाल सीमा पर राप्ती नदी के तट पर ककरदरी के जंगल में स्थित जगपति धाम मंदिर लोगों के आस्था का केंद्र है। जहां आज भी जंगली जीव रात में आते हैं लेकिन किसी को कभी नुक़सान नहीं पहुंचाते हैं।

विकास खण्ड हरिहरपुर रानी के लक्ष्मनपुर कोठी स्थित राप्ती बैराज के पास घने जंगल में मंदिर की खोज पहाड़ी बाबा ने की थी। इसके बाद करीब 175 साल तक इसी स्थान पर तपस्या करते रहे। धीरे धीरे जंगल में लोगों का मंदिर तक आना जाना शुरू हुआ। इसके साथ ही पहाड़ी बाबा स्वामी दयाल गिरी की भी ख्याति फैसले लगी। बताया जाता है कि पहाड़ी बाबा उर्फ स्वामी दयाल गिरि काठमांडू राज्य नेपाल के रहने वाले थे और बचपन में ही जंगल में जाकर तपस्या करने लगे थे।

रात में बह जाता था पुल निर्माण का गोला

सन 1979 में राप्ती नदी पर मंदिर से कुछ दूर बैराज का निर्माण शुरू कराया गया। पुल के निर्माण के लिए नदी में गोला डाला जा रहा था, किन्तु वह पानी के बहाव में बह जाता था। ठेकेदार परेशान हो उठा तो किसी ने जगपतिधाम मंदिर के महंत पहाड़ी बाबा उर्फ स्वामी दयाल गिरी जी महाराज के शरण में जाने के लिए कहा ठेकेदार ने बाबा से विनती की। इस पर बाबा ने ठेकेदार से कहा कि मां के शरण में जाकर उनका आशीर्वाद लेकर मंदिर का जीर्णोद्धार करा दो तो पुल बन जायेगा। ठेकेदार विनय कुमार चतुर्वेदी जनपद देवरिया ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराना शुरू कर दिया तब राप्ती नदी पर पुल का निर्माण कार्य सुचारू रूप से हो गया।

206 वर्ष की आयु में बाबा ने छोड़ा था शरीर

पहाडी बाबा स्वामी दयाल गिरी जी ने 206 वर्ष की आयु पूरी होने पर वर्ष 2011 में शरीर छोड़ा था।जिस समय बाबा जी परलोक गामी हुए उसी समय उनकी प्रिय गाय ने भी दम तोड़ दिया था। इसलिए बाबा की समाधि के पास गाय को भी समाधि दी गई। वर्तमान समय में उनके सेवक रामगोपाल मौर्या की बेटी रीता गिरी बाल अवस्था में बाबा की उत्तराधिकारी बनकर मंदिर पर पूजा पाठ कर रही हैं।

मान्यता है कि मंदिर परिसर में आज भी कभी कभी खूंखार जानवर आते हैं लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।

महंत भी मानती हैं, आते हैं वन्य जीव

‘जगपति धाम मंदिर पौराणिक है। पहाड़ी बाबा ने घने जंगल में मंदिर की खोज करके करीब 175 साल तक तपस्या की थी। इस मंदिर में जंगली जीवों का आना जाना लगा रहता है।’

रीता गिरि, महंत जगपति धाम मंदिर

Uttar Pradesh
