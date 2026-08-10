Shravasti News: गिलौला-बिलरवा और भिनगा-परसा मार्ग बदहाल, आवागमन में लोग परेशान
Shravasti News: श्रावस्ती, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बावजूद, जनपद की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हैं। भिनगा-जमुनहा और गिलौला-बिलरवा मार्ग की स्थिति खराब है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की मरम्मत नहीं हुई है, जबकि नेताओं ने कई बार जीर्णोद्धार के दावे किए हैं।
Shravasti News: श्रावस्ती, संवाददाता। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश को सच साबित करने के लिए लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारी भले ही जनपद की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा कर रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत इस दावे की पोल खोल रही है। भिनगा-जमुनहा बाया परसा अथवा गिलौला-बिलरवा मार्ग की स्थिति बेहद दयनीय है। बरसात के मौसम में यह पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि मार्ग में गड्ढा है या गड्ढे में मार्ग। क्षेत्र की लाइफ लाइन कहे जाने वाले गिलौला-बिलरवा मार्ग पर हजारों की संख्या में छोटे-बड़े वाहनों का नियमित आवागमन होता है। गिलौला के राजपुर-बिलरवा मार्ग पर गौरव वर्मा पीईजी गोदाम के पास सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे और गहरी खाई बनी हुई है। करीब सात किलोमीटर लंबे इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं, जिनमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले करीब दो महीने से सड़क की हालत बेहद खराब बनी हुई है, लेकिन बार-बार शिकायत के बावजूद अब तक इसकी मरम्मत नहीं कराई गई।
सड़क की स्थिति
इससे भी बदतर हालत भिनगा-परसा मार्ग की है, जहां चौपहिया या दोपहिया वाहन तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। विधायक, एमएलसी और सांसद तक कई बार इस मार्ग के जीर्णोद्धार के कागजी दावे कर चुके हैं, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं आया है। नतीजतन मल्हीपुर थाना क्षेत्र सहित जमुनहा तहसील और आसपास के विकास क्षेत्र के लोग जिला मुख्यालय आने के लिए बैरियर चौराहा-भंगहा-तिलकपुर मार्ग का सहारा लेने को मजबूर हैं।
जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका
वहीं जिम्मेदार अधिकारी बजट न होने और प्रस्ताव भेजे जाने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। इन मार्गों की बदहाल स्थिति को देखकर जिले के गड्ढा मुक्त होने का सरकारी दावा हवा-हवाई साबित हो रहा है।
सामान्य प्रश्न
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