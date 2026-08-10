Shravasti News: गिलौला-बिलरवा और भिनगा-परसा मार्ग बदहाल, आवागमन में लोग परेशान

Shravasti News: श्रावस्ती, संवाददाता। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश को सच साबित करने के लिए लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारी भले ही जनपद की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा कर रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत इस दावे की पोल खोल रही है। भिनगा-जमुनहा बाया परसा अथवा गिलौला-बिलरवा मार्ग की स्थिति बेहद दयनीय है। बरसात के मौसम में यह पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि मार्ग में गड्ढा है या गड्ढे में मार्ग। क्षेत्र की लाइफ लाइन कहे जाने वाले गिलौला-बिलरवा मार्ग पर हजारों की संख्या में छोटे-बड़े वाहनों का नियमित आवागमन होता है। गिलौला के राजपुर-बिलरवा मार्ग पर गौरव वर्मा पीईजी गोदाम के पास सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे और गहरी खाई बनी हुई है। करीब सात किलोमीटर लंबे इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं, जिनमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले करीब दो महीने से सड़क की हालत बेहद खराब बनी हुई है, लेकिन बार-बार शिकायत के बावजूद अब तक इसकी मरम्मत नहीं कराई गई।