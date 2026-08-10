Shravasti News: एआरटीओ कार्यालय से नदारद अधिकारी-कर्मचारी, वीडियो वायरल
Shravasti News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कार्यालयों के समय पर संचालन के निर्देश दिए हैं, लेकिन श्रावस्ती के एआरटीओ कार्यालय में निर्धारित समय पर अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे लोग ऑफिस के बाहर इंतजार करते देखे गए। इस पर लोगों में नाराजगी है और प्रशासन से कार्रवाई की उम्मीद है।
Shravasti News: श्रावस्ती, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कार्यालयों का समय से संचालन करने और अधिकारियों को समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दे रखे हैं, लेकिन इसके उलट एआरटीओ कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दावा किया गया है कि सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे तक एआरटीओ कार्यालय में कोई भी अधिकारी नजर नहीं आया, जबकि अपने काम के सिलसिले में पहुंचे लोग कार्यालय के बाहर इंतजार करते दिखाई दिए। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सोमवार सुबह से ही विभिन्न कार्यों को लेकर लोग एआरटीओ कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों की अनुपस्थिति के चलते उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा।
इससे कार्यालय की व्यवस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की समयबद्धता को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली।गौरतलब है कि एआरटीओ कार्यालय डीएम कार्यालय से महज करीब 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में जब जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग स्वयं समय से कार्यालय पहुंच रही हैं, तो एआरटीओ कार्यालय के अधिकारियों के समय से न पहुंचने को लेकर सवाल उठना लाजिमी है। अब देखना यह है कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।(हिंदुस्तान इस वीडियो में किए गए किसी भी दावे या तथ्य की पुष्टि नहीं करता है।)
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