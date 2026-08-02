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Shravasti News: ड्यूटी के दौरान बिगड़ी तबीयत, पीडब्लूडी कर्मचारी की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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Shravasti News: श्रावस्ती में कटरा स्थित डाक बंगले में तैनात कर्मचारी अशोक (55) की शनिवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सहकर्मियों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराए बिना घर ले जाने का निर्णय लिया, जिससे मौत के कारणों का पता नहीं चल सका।

Shravasti News: ड्यूटी के दौरान बिगड़ी तबीयत, पीडब्लूडी कर्मचारी की मौत

Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। लोक निर्माण विभाग के कटरा स्थित डाक बंगले में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी की शनिवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन शव का पोस्टमार्टम कराए बगैर अपने घर ले गए है। नवीन मॉर्डन पुलिस थाना श्रावस्ती के ग्राम खरगूपुर निवासी अशोक (55) पुत्र वंशराज कटरा लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में तैनात थे। प्रतिदिन की भांति शनिवार रात अशोक डाक बंगले में ड्यूटी को आए थे। रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। सहकर्मियों ने आनन-फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची इकौना पुलिस ने आवश्यक जानकारी जुटाई।

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इसके बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव को अपने साथ घर ले गए। घटना के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल सका है।

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