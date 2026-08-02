Shravasti News: बांस काटने के विवाद में दो पक्षों में मारपीट, चार घायल
Shravasti News: श्रावस्ती के इकौना थाना क्षेत्र के इटवारिया गांव में बांस काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिससे चार लोग घायल हो गए। घायलों में एक पक्ष के राजेश और मालती तथा दूसरे पक्ष के कृष्ण चंद और दुलारे शामिल हैं। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है और सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया।
Shravasti News: श्रावस्ती, संवाददाता। इकौना थाना क्षेत्र के इटवारिया गांव में बांस काटने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया । देखते देखते इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर मारपीट शुरू हो गई। घटना में दोनों पक्षों के चार लोग घायल हो गए। इटवारिया गांव निवासी एक पक्ष से राजेश एवं उनकी भाभी मालती मारपीट में घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के कृष्ण चंद और दुलारे घायल हुए। घटना के बाद दोनों पक्ष इकौना थाने पहुंचे और एक-दूसरे के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।
दोनों पक्ष से राजेश पुत्र नान्हू , मालती पत्नी सोनू ,कृष्ण चंद पुत्र सुंदर,दुलारे पुत्र सुंदर घायलों को चिकित्सीय परीक्षण एवं इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना पहुंचाया गया हैं।
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