Shravasti News: पुरानी रंजिश में महिला और बेटियों पर हमला, चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Shravasti News: श्रावस्ती के ग्राम रामपुर बन्दरा में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में एक महिला और उनकी बेटियों पर हमला किया गया। पुलिस ने कार्रवाई की और चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने न्याय की मांग की।
Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। थाना मल्हीपुर क्षेत्र के ग्राम रामपुर बन्दरा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। एक महिला और उनकी बेटियों पर लाठी-डंडों तथा लात-घूंसों से हमला किया गया, जिसमें सभी घायल हो गईं। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामपुर बन्दरा निवासी सावित्री देवी पत्नी गोपाल सोनकर ने थाना मल्हीपुर में दी गई तहरीर में बताया कि शुक्रवार शाम करीब छह बजे गांव के ही मयाराम पुत्र छब्बा यादव, रिक्का (पत्नी मयाराम), मोनी पुत्री छब्बा तथा ठेली पुत्र छब्बा पुरानी रंजिश के चलते उन्हें अपशब्द कहने लगे।
विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए सावित्री देवी पर हमला कर दिया। बीच-बचाव के लिए पहुंचीं उनकी बेटियां गायत्री, राधा और शांति को भी आरोपियों ने लाठी-डंडों व लात-घूंसों से पीटा, जिससे सभी को चोटें आईं। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। थाना मल्हीपुर पुलिस ने मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।
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