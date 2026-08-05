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Shravasti News: नेशनल हाईवे 730 पर ट्रक खड़ा कर चालक ने एक घंटे तक लगाया जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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Shravasti News: बुधवार को नेशनल हाईवे 730 पर एक ट्रक चालक ने आरटीओ की कार्रवाई के विरोध में अपना वाहन सड़क पर खड़ा कर जाम लगा दिया। इस जाम के कारण हजारों वाहन फंस गए, जिसमें स्कूल बसें और एम्बुलेंस भी शामिल थीं। पुलिस ने आकर स्थिति को संभाला।

Shravasti News: नेशनल हाईवे 730 पर ट्रक खड़ा कर चालक ने एक घंटे तक लगाया जाम

Shravasti News: इकौना,संवाददाता। बौद्ध परिपथ नेशनल हाईवे 730 पर बुधवार को उस समय यातायात पूरी तरह बाधित हो गया, जब आरटीओ की कार्रवाई से नाराज एक ट्रक चालक ने अपना वाहन सड़क पर खड़ा कर जाम लगा दिया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब एक घंटे तक चले इस जाम के कारण हजारों वाहन जाम में फंसे रहे। इनमें स्कूली बसें, एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहन भी शामिल रहे। सूचना मिलने पर इकौना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद ट्रक को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया।

चालक का आरोप है

ट्रक चालक का आरोप है कि आरटीओ द्वारा चालान किए जाने के बाद उसके वाहन की चाबी और कागजात भी अपने साथ ले लिए गए, जिसके विरोध में उसने सड़क पर ट्रक खड़ा कर दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस और आरटीओ विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। अधिकारियों के बयान के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

चालक का कहना है

चालक ने आरोप लगाया कि चालान की कार्रवाई के बाद वाहन की चाबी और जरूरी कागजात आरटीओ द्वारा ले लिए गए जिससे वह वाहन नहीं चला सका और विरोधस्वरूप ट्रक सड़क पर खड़ा कर दिया।

सामान्य प्रश्न

आरटीओ की कार्रवाई के बाद ट्रक चालक ने क्या किया?
आरटीओ की कार्रवाई के विरोध में ट्रक चालक ने अपना वाहन सड़क पर खड़ा कर जाम लगा दिया।
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