Shravasti News: नहर से मिला किशोरी का शव
Shravasti News: श्रावस्ती जनपद के बैजनाथ पुरवा निवासी एक किशोरी गुरुवार को नहर में डूब गई थी, जिसका शव शनिवार को बरामद हुआ।
Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। श्रावस्ती जनपद के बैजनाथ पुरवा निवासी एक किशोरी गुरुवार को नहर में डूब गई थी, जिसका शव शनिवार को बरामद हुआं। मौके पर पहुंची सोनवा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया है। हरदत्तनगर गिरंट थाना क्षेत्र के बदला चौराह के मजरा बैजनाथ पुरवा निवासी अन्नू बाबू की रिश्तेदारी बहराइच जिले के थाना मटेरा क्षेत्र के ग्राम कोरियनपुरवा में पड़ती है। उसकी पुत्री काजल (14) कोरियनपुरवा गई थी। वहां गुरुवार सुबह शौच के लिए गई थी। इस दौरान नहर के किनारे चली गई जहां पैर फिसलने के कारण वह नहर में डूब गई। परिजन नहर में उसकी तलाश कर रहे थे।
शनिवार को कोमल का शव सोनवा थाना क्षेत्र में सरयू नहर मुख्य शाखा में उतरता मिला। सूचना पर पहुंची सोनवा थाना की पुलिस ने शव का पंचनामा भराकर पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया है।
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