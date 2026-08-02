Shravasti News: कमरे में फंदे से लटका मिला 16 वर्षीय किशोरी का शव, मोबाइल को लेकर विवाद की बात सामने आई
Shravasti News: श्रावस्ती के बेचईपुरवा गांव में रविवार को 16 वर्षीय मीरा देवी का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। परिजनों के मुताबिक, मीरा और उसकी मां के बीच मोबाइल फोन को लेकर कहासुनी हुई थी। घटना के समय घर में कोई नहीं था, जिससे उसके आत्मघाती कदम उठाने की जानकारी कुछ देर बाद मिली।
Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। श्रावस्ती में थाना सिरसिया क्षेत्र अंतर्गत बेचईपुरवा गांव में रविवार को 16 वर्षीय किशोरी का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया। मृतका की पहचान मीरा देवी (16 वर्ष) पुत्री अमरेश बहादुर यादव, निवासी बेचईपुरवा, थाना सिरसिया के रूप में हुई है।
मृतिका के परिवार का बयान
परिजनों के अनुसार, मोबाइल फोन को लेकर किशोरी और उसकी मां के बीच कहासुनी हुई थी। मां का कहना है कि उन्होंने मीरा का मोबाइल लेकर उसके पिता को दे दिया था। इसी बात से नाराज होकर मीरा अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बताया गया कि घर के कमरे में लगे कैमरे को भी बंद कर दिया गया था और दुपट्टे के सहारे फंदा लगाकर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया।
पुलिस की कार्रवाई
मां ने बताया कि घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य खेत पर गए हुए थे और घर में कोई मौजूद नहीं था। कुछ देर बाद जब परिजन लौटे तो घटना की जानकारी हुई। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर चौकी प्रभारी आदर्श कुमार मौर्य, थाना प्रभारी सौरभ कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी भिनगा भारत पासवान तथा फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए।
मृत्यु के कारणों की जांच
पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिनगा भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रश्नोत्तर
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।