Shravasti News: कमरे में फंदे से लटका मिला 16 वर्षीय किशोरी का शव, मोबाइल को लेकर विवाद की बात सामने आई

Shravasti News: श्रावस्ती के बेचईपुरवा गांव में रविवार को 16 वर्षीय मीरा देवी का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। परिजनों के मुताबिक, मीरा और उसकी मां के बीच मोबाइल फोन को लेकर कहासुनी हुई थी। घटना के समय घर में कोई नहीं था, जिससे उसके आत्मघाती कदम उठाने की जानकारी कुछ देर बाद मिली।

Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। श्रावस्ती में थाना सिरसिया क्षेत्र अंतर्गत बेचईपुरवा गांव में रविवार को 16 वर्षीय किशोरी का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया। मृतका की पहचान मीरा देवी (16 वर्ष) पुत्री अमरेश बहादुर यादव, निवासी बेचईपुरवा, थाना सिरसिया के रूप में हुई है।

मृतिका के परिवार का बयान परिजनों के अनुसार, मोबाइल फोन को लेकर किशोरी और उसकी मां के बीच कहासुनी हुई थी। मां का कहना है कि उन्होंने मीरा का मोबाइल लेकर उसके पिता को दे दिया था। इसी बात से नाराज होकर मीरा अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बताया गया कि घर के कमरे में लगे कैमरे को भी बंद कर दिया गया था और दुपट्टे के सहारे फंदा लगाकर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया।

पुलिस की कार्रवाई मां ने बताया कि घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य खेत पर गए हुए थे और घर में कोई मौजूद नहीं था। कुछ देर बाद जब परिजन लौटे तो घटना की जानकारी हुई। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर चौकी प्रभारी आदर्श कुमार मौर्य, थाना प्रभारी सौरभ कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी भिनगा भारत पासवान तथा फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए।

मृत्यु के कारणों की जांच पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिनगा भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।