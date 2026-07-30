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Shravasti News: खड़ी ट्रॉली में कार घुसी, तीन युवक गंभीर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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Shravasti News: श्रावस्ती के नेशनल हाईवे 730 पर बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह युवक बहराइच से अपने गांव लौट रहे थे जब उनकी कार सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली से टकरा गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

खड़ी ट्रॉली में कार घुसी, तीन युवक गंभीर घायल
खड़ी ट्रॉली में कार घुसी, तीन युवक गंभीर घायल

Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। बौद्ध परिपथ नेशनल हाईवे 730 पर बुधवार देर रात गिलौला थाना क्षेत्र के विक्रम भट्ठे के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों युवक बहराइच से अपने गांव लौट रहे थे, तभी उनकी कार सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली से टकरा गई जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान कैलाश गोस्वामी (35) पुत्र सुरजन, सोनू शुक्ला (36) पुत्र देवतादीन तथा सुरजीत सिंह (28) पुत्र राजधानी सिंह, निवासी बिलरवा, थाना पयागपुर जनपद बहराइच के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तीनों मित्र अपने गांव से बहराइच गए थे और वापस लौटते समय विक्रम भट्ठे के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली से जा टकराई।

टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए。

पुलिस ने दिखाई तत्परता

हादसे की सूचना मिलते ही गिलौला थाना प्रभारी निरीक्षक आशीष कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बिना समय गंवाए तीनों घायलों को सरकारी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिलौला पहुंचाया और उनका उपचार शुरू किया। साथ ही परिजनों को घटना की सूचना भी दी।

प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर

सीएचसी गिलौला में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने तीनों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन निजी वाहन से तीनों घायलों को मेडिकल कॉलेज लेकर गए, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है।

पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच

पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही रही या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सड़क सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों के कारण लगातार हादसे सामने आते रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था, चेतावनी संकेतों और पार्किंग नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हादसे में घायल युवकों की पहचान क्या है?
घायलों की पहचान कैलाश गोस्वामी (35) पुत्र सुरजन, सोनू शुक्ला (36) पुत्र देवतादीन तथा सुरजीत सिंह (28) पुत्र राजधानी सिंह के रूप में हुई है।
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