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Shravasti News: कमरे में फंदे से लटका मिला 16 वर्षीय किशोरी का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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Shravasti News: श्रावस्ती में एक 16 वर्षीय किशोरी मीरा देवी का शव घर के कमरे में छत के कुंडे में फंदे से लटका हुआ मिला। परिजनों के अनुसार, किशोरी और उसकी मां के बीच मोबाइल फोन को लेकर कहासुनी हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है।

Shravasti News: कमरे में फंदे से लटका मिला 16 वर्षीय किशोरी का शव

Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। थाना सिरसिया क्षेत्र अंतर्गत बेचईपुरवा गांव में रविवार को 16 वर्षीय किशोरी का शव घर के कमरे में छत के कुंडे में फंदे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया। मृतका की पहचान मीरा देवी (16 वर्ष) पुत्री अमरेश बहादुर यादव, निवासी बेचईपुरवा, थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती के रूप में हुई है।

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घटना का विवरण

परिजनों के अनुसार, मोबाइल फोन को लेकर किशोरी और उसकी मां के बीच कहासुनी हुई थी। मां का कहना है कि उन्होंने मीरा का मोबाइल लेकर उसके पिता को दे दिया था। इसी बात से नाराज होकर मीरा अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बताया गया कि घर के कमरे में लगे कैमरे को भी बंद कर दिया गया था और दुपट्टे के सहारे छत के कुंडे में दुपट्टे का फंदा लगाकर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया।

परिवार का बयान

मां ने बताया कि घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य खेत पर गए हुए थे और घर में कोई मौजूद नहीं था। कुछ देर बाद जब परिजन लौटे तो घटना की जानकारी हुई। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस कार्रवाई

सूचना पर चौकी प्रभारी आदर्श कुमार मौर्य, थाना प्रभारी सौरभ कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी भिनगा भारत पासवान तथा फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए।

पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिनगा भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

FAQs

किशोरी का नाम क्या था?
किशोरी का नाम मीरा देवी था।
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