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Shravasti News: नहर से मिला किशोरी का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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Shravasti News: रतनापुर में बैजनाथ पुरवा की 14 वर्षीय किशोरी काजल गुरुवार को नहर में डूब गई। उसका शव शनिवार को बरामद किया गया। किशोरी शौच के लिए नहर के किनारे गई थी जब उसका पैर फिसल गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया है।

Shravasti News: नहर से मिला किशोरी का शव

Shravasti News: रतनापुर,संवाददाता। बैजनाथ पुरवा निवासी एक किशोरी गुरुवार को नहर में डूब गई थी, जिसका शव शनिवार को बरामद हुआं। मौके पर पहुंची सोनवा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया है। हरदत्तनगर गिरंट थाना क्षेत्र के बदला चौराह के मजरा बैजनाथ पुरवा निवासी अन्नू बाबू की रिश्तेदारी बहराइच जिले के थाना मटेरा क्षेत्र के ग्राम कोरियनपुरवा में पड़ती है। उसकी पुत्री काजल (14) कोरियनपुरवा गई थी। वहां गुरुवार सुबह शौच के लिए गई थी। इस दौरान नहर के किनारे चली गई जहां पैर फिसलने के कारण वह नहर में डूब गई। परिजन नहर में उसकी तलाश कर रहे थे।

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शनिवार को कोमल का शव सोनवा थाना क्षेत्र में सरयू नहर मुख्य शाखा में उतरता मिला। सूचना पर पहुंची सोनवा थाना की पुलिस ने शव का पंचनामा भराकर पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया है।

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