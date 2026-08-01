Shravasti News: नहर से मिला किशोरी का शव
Shravasti News: रतनापुर में बैजनाथ पुरवा की 14 वर्षीय किशोरी काजल गुरुवार को नहर में डूब गई। उसका शव शनिवार को बरामद किया गया। किशोरी शौच के लिए नहर के किनारे गई थी जब उसका पैर फिसल गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया है।
Shravasti News: रतनापुर,संवाददाता। बैजनाथ पुरवा निवासी एक किशोरी गुरुवार को नहर में डूब गई थी, जिसका शव शनिवार को बरामद हुआं। मौके पर पहुंची सोनवा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया है। हरदत्तनगर गिरंट थाना क्षेत्र के बदला चौराह के मजरा बैजनाथ पुरवा निवासी अन्नू बाबू की रिश्तेदारी बहराइच जिले के थाना मटेरा क्षेत्र के ग्राम कोरियनपुरवा में पड़ती है। उसकी पुत्री काजल (14) कोरियनपुरवा गई थी। वहां गुरुवार सुबह शौच के लिए गई थी। इस दौरान नहर के किनारे चली गई जहां पैर फिसलने के कारण वह नहर में डूब गई। परिजन नहर में उसकी तलाश कर रहे थे।
शनिवार को कोमल का शव सोनवा थाना क्षेत्र में सरयू नहर मुख्य शाखा में उतरता मिला। सूचना पर पहुंची सोनवा थाना की पुलिस ने शव का पंचनामा भराकर पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।