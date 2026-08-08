Shravasti News: शिक्षा प्रेरकों ने बीएसए से मांगा बकाया मानदेय
Shravasti News: श्रावस्ती में शिक्षा प्रेरकों ने बीएसए आकांक्षा रावत को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए बकाया मानदेय के भुगतान की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने से सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी मानदेय नहीं मिला है। इन शिक्षकों की नियुक्ति 2012-14 में साक्षर भारत योजना के तहत हुई थी।
Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। साक्षर भारत मिशन के तहत कार्य कर चुके शिक्षा प्रेरकों ने अपने बकाया मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर बीएसए आकांक्षा रावत को प्रार्थना पत्र सौंपा। शिक्षा प्रेरकों का कहना है कि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर संबंधित ब्लॉकों में दस्तावेज जमा करने के एक माह बाद भी उनको मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। शिक्षा प्रेरकों के अनुसार वर्ष 2012-14 में ग्राम पंचायतों में उनकी नियुक्ति साक्षर भारत योजना के तहत हुई थी। भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2018 को साक्षर भारत मिशन को पूर्ण किए जाने के बाद उनके मानदेय का भुगतान बाकी है। हाल ही में जारी शासनादेश के तहत सभी साक्षरता कर्मियों को अपने नियुक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य से मानदेय संबंधी सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए थे।
शिक्षा प्रेरकों ने बताया कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना-अपना सत्यापन कराकर संबंधित ब्लॉकों में समय से दस्तावेज जमा कर दिए लेकिन अभी तक बकाया मानदेय का भुगतान नहीं हो सका है। भुगतान की स्थिति को लेकर भी उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। शिक्षा प्रेरकों ने बीएसए से मामले को संज्ञान में लेकर बकाया मानदेय का जल्द भुगतान कराए जाने की मांग की है। इस मौके पर संगीता यादव, पवन कुमार राजभर, सुनीता देवी, रेखना कुमारी, पूनम देवी, सुभाष चंद्र जायसवाल, देवशंकर,मयाराम, राम सागर, नितेंद्र कुमार मौर्य, सुनील कुमार, कृष्ण कुमार त्रिपाठी सहित अनेक प्रेरक मौजूद रहे।
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