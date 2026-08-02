Shravasti News: तीन अन्य मुकदमों में गिरीश बहेलिया को हुई जेल
Shravasti News: श्रावस्ती में सिरसिया पुलिस ने तालबघौड़ा निवासी शिवराम उर्फ पृथ्वीराज गिरी को दो तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार साहनी ने उसे जेल में बिताई अवधि, न्यायालय उठने तक के कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
Shravasti News: श्रावस्ती। सिरसिया पुलिस ने तालबघौड़ा निवासी शिवराम उर्फ पृथ्वीराज गिरी को नौ वर्ष पूर्व दो तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार साहनी ने दोषी को जेल में बिताई अवधि व न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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