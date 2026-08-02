Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shravasti News: तीन अन्य मुकदमों में गिरीश बहेलिया को हुई जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
Follow us on Google News
share

Shravasti News: श्रावस्ती में सिरसिया पुलिस ने तालबघौड़ा निवासी शिवराम उर्फ पृथ्वीराज गिरी को दो तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार साहनी ने उसे जेल में बिताई अवधि, न्यायालय उठने तक के कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

Shravasti News: तीन अन्य मुकदमों में गिरीश बहेलिया को हुई जेल

Shravasti News: श्रावस्ती। सिरसिया पुलिस ने तालबघौड़ा निवासी शिवराम उर्फ पृथ्वीराज गिरी को नौ वर्ष पूर्व दो तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार साहनी ने दोषी को जेल में बिताई अवधि व न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।