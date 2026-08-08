Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shravasti News: खलवा बाजार-भभरापुर रोड पर भीषण हादसा, आमने-सामने टकराईं दो बाइक,चार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
Follow us on Google News
share

Shravasti News: श्रावस्ती में खलवा बाजार-भभरापुर रोड पर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर से चार लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस को बुलाया, जिससे सभी घायलों को जिला अस्पताल भिनगा भेजा गया। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।

Shravasti News: खलवा बाजार-भभरापुर रोड पर भीषण हादसा, आमने-सामने टकराईं दो बाइक,चार घायल

Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। खलवा बाजार-भभरापुर रोड पर तालाब के पास दो बाइक आमने-सामने टकरा गईं। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार चार लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक पर दो-दो लोग सवार थे। आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में चारों लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।स्थानीय लोगों की सूचना पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिनगा भेजा गया। हादसे की सूचना संबंधित पुलिस को भी दी गई है।

ये भी पढ़ें:Shravasti News: खलवा बाजार-भभरापुर रोड पर भीषण हादसा, दो बाइक आमने-सामने भिड़ीं, चार घायल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Road Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।