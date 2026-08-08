Shravasti News: खलवा बाजार-भभरापुर रोड पर भीषण हादसा, आमने-सामने टकराईं दो बाइक,चार घायल
Shravasti News: श्रावस्ती में खलवा बाजार-भभरापुर रोड पर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर से चार लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस को बुलाया, जिससे सभी घायलों को जिला अस्पताल भिनगा भेजा गया। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।
Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। खलवा बाजार-भभरापुर रोड पर तालाब के पास दो बाइक आमने-सामने टकरा गईं। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार चार लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक पर दो-दो लोग सवार थे। आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में चारों लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।स्थानीय लोगों की सूचना पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिनगा भेजा गया। हादसे की सूचना संबंधित पुलिस को भी दी गई है।
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