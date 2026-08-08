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Shravasti News: घर में सोते रहे लोग, चोर नगदी और जेवर लेकर फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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Shravasti News: श्रावस्ती के सोनवा थाना क्षेत्र के नासिरगंज इलाके में चोरी की दो घटनाओं से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। चौकीदार हसन मोहम्मद के घर में चोरी के बाद पुलिस चौकी नासिरगंज में तहरीर दी गई, लेकिन बाद में तहरीर वापस ले ली गई। ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं।

घर में सोते रहे लोग, चोर नगदी और जेवर लेकर फरार
घर में सोते रहे लोग, चोर नगदी और जेवर लेकर फरार

Shravasti News: श्रावस्ती, संवाददाता। श्रावस्ती के सोनवा थाना क्षेत्र के नासिरगंज इलाके में एक सप्ताह के भीतर चोरी की दो घटनाओं से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। पुलिस चौकी नासिरगंज से कुछ ही दूरी पर शुक्रवार रात चोरों ने चौकीदार के घर को निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। लगातार हो रही घटनाओं से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

चोरी की पहली घटना

नासिरगंज निवासी हसन मोहम्मद चौकीदार के पद पर कार्यरत हैं। शुक्रवार रात वह अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। पीड़ित के मुताबिक रात करीब 11 बजे घर का दरवाजा हल्का बंद था। सुबह करीब छह बजे उनकी पत्नी की नींद खुली तो घर का सामान बिखरा हुआ मिला। उन्होंने तत्काल पति को इसकी जानकारी दी।

गायब हुआ सामान

घर की तलाशी लेने पर चांदी का एक कमर टीका और दो जोड़ी पायल गायब मिलीं। चोरी की जानकारी होने पर पीड़ित ने पुलिस चौकी नासिरगंज में तहरीर देकर घटना का खुलासा करने और चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों के मुताबिक नासिरगंज इलाके में एक सप्ताह के भीतर चोरी की यह दूसरी घटना है। लगातार हो रही वारदातों से ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोगों ने रात में पुलिस गश्त बढ़ाने और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है।

तहरीर वापस लेने की घटना

पीड़ित चौकीदार हसन मोहम्मद ने बताया कि उन्होंने पुलिस चौकी नासिरगंज में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि बाद में अज्ञात परिस्थितियों में उन्होंने तहरीर वापस ले ली और फिलहाल कार्रवाई नहीं किए जाने की बात कही है। चोरी की घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।

प्रश्नोत्तरी

नासिरगंज में चोरी की कितनी घटनाएं हुई हैं?
नासिरगंज इलाके में एक सप्ताह के भीतर चोरी की यह दूसरी घटना है।
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