Shravasti News: चौकीदार के घर से चोरी, दहशत में ग्रामीण
Shravasti News: श्रावस्ती के नासिरगंज में एक सप्ताह में दो चोरी की घटनाएं हुई हैं। चौकीदार हसन मोहम्मद के घर चोर द्वारा चोरी की गई, जिसमें चांदी का कमर टीका और पायल गायब हुए। घटनाओं ने स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ा दी है। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की लेकिन तहरीर वापस ले ली।
Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। सोनवा थाना क्षेत्र के नासिरगंज इलाके में एक सप्ताह के भीतर चोरी की दो घटनाओं से लोगों में चिंता बढ़ गई है। पुलिस चौकी नासिरगंज से महज कुछ दूरी पर शुक्रवार रात एक चौकीदार के घर में भी चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इसे लेकर लोग दहशत में है। नासिरगंज निवासी हसन मोहम्मद चौकीदार हैं। वह अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। पीड़ित के मुताबिक रात करीब 11 बजे दरवाजा बंद करके सो गया था। सुबह करीब 6 बजे जागी पत्नी ने घर का सामान बिखरा देख पीड़ित को घटना की जानकारी दी। घर की तलाशी लेने पर चांदी का एक कमर टीका व दो जोड़ी पायल गायब मिलीं।
पीड़ित ने पुलिस चौकी नासिरगंज में तहरीर देकर चोरी का खुलासा करने की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि एक सप्ताह के भीतर इलाके में दो चोरी की घटनाएं घटी, इससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। पीड़ित हसन मोहम्मद चौकीदार ने स्थानीय पुलिस चौकी नसीरगंज पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी इसके बाद अज्ञात परिस्थितियों के चलते तहरीर वापस लेकर कार्रवाई न किए जाने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।