Shravasti News: एनएच-730 जाम करने पर पांच नामजद समेत कई अज्ञात पर मुकदमा
Shravasti News: गिलौला में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-730 पर किसानों ने धरना देकर सड़क जाम की। पुलिस ने 5 लोगों का नामजद समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। किसान संगठन ने नारेबाजी करते हुए मार्ग को बाधित किया, जिससे कानून-व्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न हुआ। पुलिस और अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की।
Shravasti News: गिलौला, संवाददाता। थाना गिलौला क्षेत्र में ब्लॉक कार्यालय के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-730 बहराइच-बलरामपुर मार्ग पर धरना देकर सड़क जाम करने के मामले में पुलिस ने पांच लोगों को नामजद करते हुए कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक दल के पदाधिकारी एवं सदस्यों पर सड़क अवरुद्ध कर नारेबाजी करने का आरोप है। शुक्रवार को किसान संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य ब्लॉक गिलौला के सामने एनएच-730 पर धरने पर बैठ गए और सड़क जाम कर नारेबाजी करने लगे। इससे मार्ग पर आवागमन बाधित हुआ तथा कानून-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति उत्पन्न हो गई।
सूचना पर थाना गिलौला पुलिस, खंड विकास अधिकारी गिलौला तथा नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और धरनारत लोगों को समझाने का प्रयास किया। समझाने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने सड़क से हटने के बजाय मार्ग अवरुद्ध कर नारेबाजी जारी रखी। इसके आधार पर थाना गिलौला में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में अभियोग दर्ज किया गया है। मुकदमे में पांच लोगों को नामजद किया गया है, जबकि कई अन्य लोगों को अज्ञात में आरोपी बनाया गया है। थानाध्यक्ष गिलौला आशीष कुमार ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। मामले से जुड़े तथ्यों एवं अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।
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