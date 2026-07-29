Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shravasti News: युवक को सांप ने डसा, भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
Follow us on Google News
share

Shravasti News: इकौना क्षेत्र के ग्राम कोलाभार में 25 वर्षीय मोहम्मद इकबाल खेत में पानी लगाने गए थे। उन्हें विषैले सर्प ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें निजी वाहन से सीएचसी इकौना पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है।

Shravasti News: युवक को सांप ने डसा, भर्ती

Shravasti News: इकौना,संवाददाता। इकौना क्षेत्र के ग्राम कोलाभार मजगवा निवासी मोहम्मद इकबाल (25) बुधवार को अपने खेत में पानी लगाने गए थे। इसी दौरान खेत में मौजूद किसी विषैले सर्प ने उन्हें डस लिया। कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनो ने निजी वाहन से उन्हें सीएचसी इकौना पहुंचाया, जहां युवक का इलाज जारी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।