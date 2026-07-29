Shravasti News: युवक को सांप ने डसा, भर्ती
Shravasti News: इकौना क्षेत्र के ग्राम कोलाभार में 25 वर्षीय मोहम्मद इकबाल खेत में पानी लगाने गए थे। उन्हें विषैले सर्प ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें निजी वाहन से सीएचसी इकौना पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है।
Shravasti News: इकौना,संवाददाता। इकौना क्षेत्र के ग्राम कोलाभार मजगवा निवासी मोहम्मद इकबाल (25) बुधवार को अपने खेत में पानी लगाने गए थे। इसी दौरान खेत में मौजूद किसी विषैले सर्प ने उन्हें डस लिया। कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनो ने निजी वाहन से उन्हें सीएचसी इकौना पहुंचाया, जहां युवक का इलाज जारी है।
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