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Shravasti News: पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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Shravasti News: श्रावस्ती में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी अशोक (55) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। शनिवार रात डाक बंगले में ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। परिवार ने शव का पोस्टमार्टम कराए बिना ले जाने का निर्णय लिया, जिससे मौत के कारणों पर सवाल उठ रहे हैं।

Shravasti News: पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। लोक निर्माण विभाग के कटरा स्थित डाक बंगले में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी की शनिवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन शव का पोस्टमार्टम कराए बगैर अपने घर ले गए हैं। नवीन मॉर्डन पुलिस थाना श्रावस्ती के ग्राम खरगूपुर निवासी अशोक (55) पुत्र वंशराज कटरा लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में तैनात थे। प्रतिदिन की भांति शनिवार रात अशोक डाक बंगले में ड्यूटी को आए थे। रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई जिससे मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।सहकर्मियों ने आनन-फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची इकौना पुलिस ने आवश्यक जानकारी जुटाई। इसके बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव को अपने साथ घर ले गए। घटना के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल सका है। पड़ोसियों का कहना है कि अशोक की हार्ड अटैक से मौत हुई है।

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