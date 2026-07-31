Shravasti News: शौच गई महिला की आम के पेड़ से लटकी मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस

Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के परसिया राजा गांव के बाहर स्थित एक आम के बाग में एक महिला का शव पेड़ से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम जानकीनगर कला के मजरा प्रतापबली पुरवा निवासी सुशीला (30) पत्नी घनश्याम शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे घर से शौच के लिए निकली थी। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजन उनकी तलाश में जुट गए। इसी दौरान भिनगा कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणपुर चौकी के ग्राम परसिया राजा स्थित आम के बाग में एक महिला का शव पेड़ से लटका होने की सूचना मिली।

मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों व परिजनों ने शव की पहचान सुशीला के रूप में की। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, जबकि पूरे गांव में शोक और दहशत का माहौल है। घटना की सूचना पर फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करते हुए विस्तृत जांच की। वहीं क्षेत्राधिकारी भिनगा भरत पासवान, कोतवाली प्रभारी विवेक राठौर तथा लक्ष्मनपुर पुलिस चौकी प्रभारी जितेंद्र राय ने भी मौके पर पहुंच कर घटनास्थल का निरीक्षण किया।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पंचनामा भराकर पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया है। पुलिस आत्महत्या व अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।