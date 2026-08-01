Shravasti News: 62वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल का सोनपुर में मेडिकल सिविक एक्शन शिविर, 60 मरीजों का हुआ निःशुल्क इलाज
Shravasti News: 62वीं वाहिनी, सशस्त्र सीमा बल के द्वारा सीमावर्ती गांव सोनपुर में मेडिकल सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। शिविर में 60 मरीजों का परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की गईं।
Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। 62वीं वाहिनी, सशस्त्र सीमा बल भिनगा के कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरुण के निर्देशन में डी समवाय सुईया द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र के ग्राम सोनपुर में मेडिकल सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा उन्हें स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करना रहा। शिविर के दौरान डॉ. दीपक (सहायक कमांडेंट चिकित्सा) द्वारा ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक चिकित्सीय परामर्श एवं इलाज किया। इस दौरान 60 मरीजों का (ओपीडी) का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया। इसके साथ ही ग्रामीणों को व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार, स्वच्छ पेयजल के उपयोग तथा मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं बचाव की जानकारी देकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया।
कार्यक्रम का संचालन
कार्यक्रम के संचालन में एएसआई/फार्मेसी आलोक यादव सहित सशस्त्र सीमा बल के अन्य कार्मिकों ने अपनी भूमिका निभाई। शिविर के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों को उनके घर के निकट ही निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई गई जिससे स्थानीय ग्रामीणों में सशस्त्र सीमा बल के प्रति विश्वास, सहयोग एवं आत्मीयता की भावना जागृत हुई।
जनकल्याणकारी कार्यक्रम
62वीं वाहिनी, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर आयोजित किए जाने वाले ऐसे जनकल्याणकारी कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा सुरक्षा के साथ-साथ सेवा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति बल की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करते हैं।
सामान्य प्रश्न
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