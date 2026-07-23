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Shravasti News: 62वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने भिनगा में वृहद रूप से किया पौधारोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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Shravasti News: श्रावस्ती में 62वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने वृहद वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरुण ने पौधारोपण कर सभी कार्मिकों को जागरूक किया। उन्होंने वृक्षों के महत्व पर जोर देते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति संकल्प लेने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए।

Shravasti News: 62वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने भिनगा में वृहद रूप से किया पौधारोपण

Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भारत के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से गुरुवार को 62वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल भिनगा में वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अमरेंद्र कुमार वरुण कमांडेंट 62वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने किया। उन्होंने स्वयं पौधारोपण कर सभी कार्मिकों को अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर अमरेंद्र कुमार वरुण ने कहा कि वृक्ष पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने तथा भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसलिए समय-समय पर पर्यावरण संरक्षण एवं जनहित से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़े तथा स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ वातावरण के निर्माण को बढ़ावा मिले।

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इस मौके पर पियूष सिन्हा उप कमांडेंट, राहुल भरत माली सहायक कमांडेंट तथा आज़ाद गौतम सहायक कमांडेंट सहित वाहिनी के अन्य अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी सहित अनेक जवानों ने उत्साहपूर्वक पौधारोपण किया। वाहिनी परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए तथा सभी ने उनके संरक्षण एवं नियमित देखभाल का संकल्प लिया।

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