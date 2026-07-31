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Shravasti News: जमीनी विवाद में दंपति की पिटाई, सामान भी फेंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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Shravasti News: श्रावस्ती के इकौना मोहल्ला में जमीनी रंजिश के चलते एक पिता-पुत्र ने दंपत्ति पर जानलेवा हमला कर गंभीरता से घायल कर दिया। दुकान में रखा सामान भी फेंका गया। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Shravasti News: जमीनी विवाद में दंपति की पिटाई, सामान भी फेंका

Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। श्रावस्ती में इकौना के मोहल्ला बेचूबाबा में जमीनी रंजिश में गुरुवार देर शाम पिता पुत्र ने दंपत्ति पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दौरान दुकान में रक्खा सामान भी फेंक दिया। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। इकौना थाना अंतर्गत नगर के ही मोहल्ला बेचूबाबा निवासी शिवराम पुत्र रामफेरन उर्फ बाबादीन ढाबली रखकर जीविकोपार्जन करता है। उसका परिवार में ही स्वामी प्रसाद पुत्र दुर्गा प्रसाद से जमीनी रंजिश चल रही है। इसी बात को लेकर गुरुवार देर शाम दुकान पहुंचे स्वामी प्रसाद ने अपने पुत्र राजकुमार के साथ मिलकर दुकान में रखा सामान फेंकना शुरू कर दिया।

इसका विरोध करने पर शिवराम व उसकी पत्नी मनीषा पर लात, घूसा व डंडे से हमला कर दिया। इससे दंपत्ति के सिर व शरीर में गंभीर चोट आई। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद दंपति की जान बची। गम्भीर रूप से घायल दंपत्ति को सीएचसी इकौना ले जाया गया। मामले में पीड़ित शिवराम ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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