Shravasti News: 15 हजार रुपए का वांछित इनामिया गिरफ्तार
Shravasti News: श्रावस्ती के भिनगा जंगल में 20 मई को एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई थी। इसके बाद 5 जून को एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई, जिसमें हज़रत अली उर्फ मौवली वांछित था। 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसके घर से एक अवैध बन्दूक भी बरामद की।
Shravasti News: श्रावस्ती,संवाददाता। भिनगा जंगल में 20 मई को अवैध शस्त्र फैक्ट्री की बरामद हुई थी। इस मामले में भिनगा कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं पांच जून को कोतवाली क्षेत्र निवासी महिला के साथ भिनगा जंगल में सामूहिक दुष्कर्म की घटना के संबंध में थाना कोतवाली भिनगा में मुकदमा दर्ज किया गया था। इन दोनों मुकदमों में ग्राम पतिझिया के मजरा लौकीपुरवा निवासी हजरत अली उर्फ मौवली पुत्र जहूर वांछित था। इसके गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा 15 हजार रुपए का पुरस्कार घोषित किया था। शनिवार को मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक हरदत्तनगर गिरण्ट महिमानाथ उपाध्याय व प्रभारी निरीक्षक भिनगा राज प्रकाश सिंह ने उसे मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम परसा डेहरिया से गिरफ्तार कर लिया।
उसकी निशानदेही पर उसके घर से पुलिस ने एक अवैध बन्दूक बरामद किया। उसके विरूद्ध पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर जेल भेज दिया है।
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