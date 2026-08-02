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Shravasti News: मुलायम पुरवा को हरा कर सलारपुर ने जीता मैच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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Shravasti News: जमुनहा तहसील क्षेत्र के हरिहरपुर क्रिकेट क्लब ने 2026 का टूर्नामेंट आयोजन किया। प्रधान प्रतिनिधि शैलेंद्र गुप्ता ने खाली खेतों पर मैच कराया। 16 टीमों ने भाग लिया, पहले मैच में महादेवा सलारपुर ने जीत हासिल की। मैन ऑफ द मैच रेयान उर्फ बड़े रहे। कमेंट्री के दौरान जुबेर अहमद ने दर्शकों का मनोरंजन किया।

मुलायम पुरवा को हरा कर सलारपुर ने जीता मैच
मुलायम पुरवा को हरा कर सलारपुर ने जीता मैच

Shravasti News: गिरंट बाजार,संवाददाता। जमुनहा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत डांडकुइयां के हरिहरपुर क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट मैच 2026 का आयोजन किया गया है। प्रधान प्रतिनिध शैलेंद्र गुप्ता ने हरिहरपुर गांव के पूरब खाली पड़े खेतों पर खेल का आयोजन कराया है। हरिहरपुर क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता,भाजपा नेता जिला पंचायत सदस्य विशम्भर श्रीवास्तव व भाजपा मंडल अध्यक्ष गिरंट मंटू यादव उर्फ रमेश ,पूर्व प्रधान महादेवा सलारपुर विजय कुमार वर्मा ने फीता काटकर मैच का शुभारंभ कराया। इस टूर्नामेंट मैच में 16 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। पहला मैच में पटपरगंज के मुलायपुरवा बनाम महादेवा सलारपुर के बीच शुरू हुआ। मुलायपुरवा मैच टीम के कप्तान बाबू व सलारपुर के मैच टीम कप्तान सीताराम ने टास उछाल कर बल्लेबाजी का फैसला लिया।

जिसमें सलारपुर टीम ने पहले बल्लेबाजी की 6 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाया। जवाब में मुलायमपुरवा टीम 8 ओवर में 55 रन बनाकर सिमट गयी। सलारपुर मैच जीत टीम के खिलाड़ी रेयान उर्फ बड़े को मैन आफ मैच से खिताब से नवाजा गया। जबकि मैच की कमेंट्री कर रहे जुबेर अहमद ने मैच के दौरान लोगों को बांधे रखा।

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